北港朝天宮「祖媽」 元宵出巡遶境

北港朝天宮媽祖今元宵遶境。圖為去年遶境盛況。（朝天宮提供）

2025/02/12 05:30

首度在清晨展開 賜福新街里一帶 預估超過五萬人參與

〔記者李文德／雲林報導〕今天元宵節，北港朝天宮元宵平安遶境今年由「祖媽」出巡，並首度在清晨展開，賜福於新街里一帶。董事長蔡咏鍀表示，這是今年元宵遶境重大突破，預估將超過五萬人參與，未來可能年年舉行。新街里民相當期待，表示已準備好祭品迎接「祖媽」。

請繼續往下閱讀...

千人提燈籠踩街、晚會 先暖身

昨天傍晚起北港熱鬧滾滾，縣府舉辦「千人提燈籠踩街遊行」，民眾從北辰國小出發走到朝天宮；朝天宮也舉辦「元宵晚會」，由許志豪、于美人、蔡昌憲擔任主持人，歌手荒山亮等人輪番演唱，為今天「元宵遶境」暖身。

蔡咏鍀說，以往元宵平安遶境都是當天下午兩點媽祖才開始出巡，今年「首度」改為早上展開遶境，更首度北巡，在新街里一帶；「祖媽」將於今天早上七點四十分安座、八點卅分準時出廟，希望到以往農曆三月十九日媽祖遶境未經過的地點賜福，預估今年將有超過五萬人參與，未來可能年年舉辦。

新街里民表示，往年元宵平安遶境僅在朝天宮周邊舉行，從來沒跨出街區，今年是「祖媽」將遶境，信眾已經準備好供品迎接。

中國醫大白鶴獅陣 首度加入

廟方指出，今早「祖媽」遶境，有金聲順開路鼓、震威團哨角、莊儀團將軍等十隊陣頭綿延近一公里，一路從中山路、義民路、文仁路等地，下午友宮亦加入行列，約廿陣頭一字排開，場面浩大，其中中國醫藥大學北港分校的「白鶴獅陣」是首度加入，精彩可期。

「祖媽轎」不吃炮 警跳崗交維

廟方表示，「祖媽轎」不吃炮，大約在深夜十二點前入廟；北港警分局說，因應遶境人潮，警力將以「跳崗」模式，沿路隨行並指引交通，確保交通順暢。

縣府文觀處表示，北港朝天宮從春節期間吸引不少信眾進香，至今已有四二二萬人次造訪，北港燈會將再延長至三月二日，民眾把握時間感受「燈會原鄉」特色。

北港朝天宮媽祖今元宵遶境，昨晚千人提燈籠踩街暖身。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法