沙發師傅遠離毒海 創業迎新生

2025/02/12 05:30

記者黃佳琳／專題報導

廿歲就出社會工作的阿維（化名），在沙發工廠工作時染上毒癮，還沒嘗到大富大貴的滋味，就因染上毒癮婚姻破裂，戒毒又染毒周而復始不斷上演，直到走投無路山窮水盡時，才想起母親和妹妹一直不離不棄守在身邊，阿維重拾手藝，回到沙發工廠工作，兩年後申請貸款當起老闆，打造新的人生路。

母親、妹妹不離不棄 親情喚回浪子

老實古意的外表，下班後總在陪伴就讀小學的兒子做功課，這樣的阿維很難讓人聯想他曾經是糜爛的毒蟲。

請繼續往下閱讀...

廿歲就踏入社會的阿維，年紀輕輕已經娶妻生子，日子原本順風順水，卻在同事的慫恿下追求刺激，安非他命為他帶來短暫刺激感，隨即墮入萬劫難復的深谷。阿維說，沉淪毒海的那段日子，像是行屍走肉，為了取得毒品不擇手段，騙錢、哀求、發毒誓都上演過，實在可憐。

阿維也曾既惶恐又後悔決意戒毒，然而脫離不了舊環境、舊朋友，戒癮後又吸毒、吸毒後再戒癮；羸弱的身體、負債的經濟、破碎的婚姻，幾乎讓他走投無路，最後還是母親與妹妹不離不棄喚回了他的振作。

年輕時練就的好技藝沒有白費，讓重新投入沙發製造的阿維獲得雇主的讚賞，也找回了自信。兩年後，阿維思考起創業的可能性，希望多陪伴兒子。在觀護人協助下，阿維向更生保護會高雄分會提出創業貸款的申請，在承辦幹事不遺餘力地爭取下，撥付阿維創業貸款。

阿維說，自己的人生就好比一張沙發，曾經看起來「水水」，保養得不好就破破爛爛，只要有機會碰到好師傅，重新換皮修補，又會跟新的一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法