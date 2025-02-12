高雄寶珠溝防溢堤 將加高防洪牆

水利局將推動寶珠溝防洪牆加高工程，機車通行不受影響，建議轎車改道行駛。（記者陳文嬋攝）

2025/02/12 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市三民區民族一路、德山街一帶民宅，去年因凱米颱風致寶珠溝溢堤釀災，水利局與中央斥資二四○○萬元，先推寶珠溝防洪牆加高工程，並新建箱涵式排水側溝，預計七月二日完工，也將增設抽水機組，改善並降低淹水風險。

凱米颱風去年重創高雄，挾帶超大豪雨又逢天文大潮，導致三民區寶珠溝溢堤釀災，多處大樓地下室積淹水，造成民眾財物損失。

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水利局災後提出治理方案，爭取到水利署經費補助一二○○萬元，推動寶珠溝防洪牆加高工程，將於二月十八日試挖，預計七月二日完工，機車通行不受影響，建議轎車改道行駛。

工程加高寶珠溝兩側堤岸，總長度約三三三公尺，包括右岸民族一路一八○巷、左岸民族一路一七八巷，加高○．二至○．五公尺；德山街平均高度一至一．二公尺，且北側防洪牆較低，將加高至一．七公尺，牆面會參考在地意見美化。

水利局也針對民族一路一八○巷低窪處，調高路面高程、拓寬過路溝，新建箱涵式排水側溝，總長度約一一○公尺，加大排水斷面，並增設二處自動舌閥，避免寶珠溝洪水倒灌至社區。

水利局同步向國土署爭取到經費一二○○萬元，將於寶珠溝右岸增設抽水機組，目前進行規劃設計，力拚今年底完工，提升整體抽水能量。

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