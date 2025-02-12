吉刻就圓！高雄大港橋萬顆湯圓海鬧元宵

高雄大港橋畔萬顆海灘球組成湯圓海，場面很療癒。（記者王榮祥攝）

2025/02/12 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕巨大「湯圓海」昨天浮現高雄大港橋畔，吸引過往民眾目光，遊客形容超大顆湯圓，可能是吉伊卡哇的元宵甜點。

12至15日 排出上萬顆海灘球

呼應元宵節與冬日遊樂園喜樂氣氛，高市青年局自二月十二日至十五日，於駁二Ｐ二倉庫到大港橋旁水域推出「吉刻就圓」活動，將排出上萬顆紅、白海灘球，打造全台唯一的超大湯圓海場景。

請繼續往下閱讀...

消費滿百可抽獎 撈出幸運兒

青年局說明，從一月廿五日至二月十四日推出「滿百抽獎」活動，凡在合作店家消費滿百，即可憑消費憑證參加吉刻就圓抽獎，接續將從「湯圓海」中撈出幸運數字決定得主，最大獎為沖繩雙人來回機票，還有iPhone、iPad、酒店住宿券等超過五十項豐富獎品。

二月十二日起，湯圓海周邊將展開多項融入創意設計和趣味的互動遊戲，邀請市民與遊客在高雄一同體驗獨一無二的元宵氛圍。

青年局長張以理表示，「吉刻就圓」湯圓海是去年趕快跑鴨的升級版，選擇不溶於水、不會殘留塑膠元素於海中的海灘球，雖然數量沒去年一．五萬隻小鴨多，但因湯圓體積大，整個湯圓海的場景比去年更遼闊。

湯圓海這兩天已浮現大港橋畔，場面非常浩大，民眾紛紛找角度留下獨特的元宵紀念；活動詳情可至高市府青年局官網查詢。

高雄大港橋畔浮現大量紅、白海灘球，高市青年局打造湯圓海場景。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法