台鐵高雄機廠變更案通過 將轉型特文區

台鐵高雄機廠有上千棵樹木，護樹團體憂心開發破壞森林。（森林城市協會提供）

2025/02/12 05:30

近32公頃工業區閒置逾10年 高市府認為可助力城市發展

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部都委會昨審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案，近卅二公頃工業區將變更為特文區（特定文化休閒專用區）、公園與社會福利用地；市府認為將可為高雄城市發展帶來重大助益。

請繼續往下閱讀...

高市副市長林欽榮強調，此案歷經十年討論，市府與台鐵公司透過十一次說明會及座談會，整合民代、地方社區、鐵道文史團體及護樹團體等意見，力求平衡都市發展與環境保護，在兼顧鐵道紋理與特定紀念樹木保存前提下，將打通東西向輜汽路及南北向公正路，串聯特文區與衛武營雙核心。

貨車工廠 將改造為親子遊樂園

此次變更共提供十．四五公頃的公共設施，包括劃設二處公園、二處停車場、三處廣場兼停車場與道路，保留貨車工廠與移車台等，若加計以容積調配保留的A5街廓軌道設施，面積高達十四公頃，貨車工廠已確定將改造為「高雄親子遊樂園」。

針對樹木保留議題，嘉義大學都市林研究室團隊調查，山陀兒颱風後，區內一○三七棵樹木受損嚴重，其中卅三棵已指定為特定紀念樹木，原地保留，另一三五棵具景觀價值且健康情況較佳，將優先作為行道樹與公園綠化用途。

護樹團體批未做環評就闖關核定

反對此案的森林城市協會理事長莊傑任表示，台鐵高雄機廠都市計畫變更面積超過廿公頃，依環評法應先通過環評，才能進行與核定都市計畫的細部計畫，但本案未做環評，就闖關核定，恐有違法疑慮。

都發局︰為都計變更 尚未開發

對此，都發局澄清說，本案目前是都計變更階段，並非完成審議後的申請開發階段，全案完全依法依規；後續辦理公辦重劃時，若依規需環評，會依法辦理環評作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法