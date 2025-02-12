學測非選擇題評分標準公布／國寫著重自身經歷 英作活動情境場所不設限

學測非選題閱卷情形。（記者楊綿傑攝）

2025/02/12 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心昨公布今年學測非選擇題評分標準，國寫題「擬社會互動」，考生舉出十二強賽球員陳傑憲、輝達創辦人黃仁勳等為例，活用時事；而國文作文的「52赫茲鯨魚」，則有新住民二代考生闡述從不想對外透露混血身分，到能夠欣賞自己的內心轉折，充分切題。

活用時事可拿高分

國寫閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明指出，「擬社會互動」題目能闡述正、負面影響，結構允當、條理分明、文辭流暢者，就能得十五分以上的A等第。考生作答包括許多時事議題，正面舉例如十二強賽陳傑憲、林家正，以及黃仁勳來台引起旋風等。負面舉例則如詐騙案、名人不良舉止等。

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至於作文題，陳昌明提到，重點在於能寫出自己的故事或獨特感受，學生比想像中會寫。有考生國中時發現喜歡刺繡，但被當怪胎，高中找到同好感到開心；也有考生說話口吃，但透過繪畫書寫找到另一扇窗；另有考生自述身為新住民二代，曾被排擠，某次活動講出流利越南語，同學們都感到佩服，轉而欣賞自己。

以「颱風」為主題的英文作文題目中兩張圖片，曾引發看不清楚細節、沒有相關生活經驗等爭議。閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，有人寫電影院、購物中心，也有人描述等候搭船等，評分重點在於室內、室外活動的情境描述，場所不設限。

對颱風假看法，有考生提到可跟家人好好吃個飯，也有考生寫到必須出門搶修停電的工人，只要主題清楚、重點分明，文法格式標點無錯誤，用字精確，就能得高分。

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