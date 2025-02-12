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    台灣燈會遊客 上看1500萬人次

    台灣燈會主燈區全區點亮，高鐵桃園站前形成一片亮麗燈海。 （記者李容萍攝）

    台灣燈會主燈區全區點亮，高鐵桃園站前形成一片亮麗燈海。 （記者李容萍攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者蔡昀容、林志怡、吳亮儀、李容萍／綜合報導〕二○二五年台灣燈會策畫雙展場，主燈首次以抽象符號「無限符號」呈現，象徵「無限希望」。觀光署署長周永暉表示，展場宛如沒有雲霄飛車的迪士尼，帶來一波波的驚喜，今年預估達一千至一千五百萬人次。

    主燈區規劃棒球概念

    台灣燈會十二日至廿三日登場，分為機捷A十八站「主燈展演場」，以及A十九站周邊「光的遊戲場」，共一座主燈、兩大副燈及十一個主題燈區，展出一四○多座主題燈、四八○多件作品。

    觀光署規劃的「主燈展演場」，以棒球場為概念，本壘位置是主燈「無限樂園」，科技副燈「航向守護」在一壘，傳統副燈「福耀蛟龍」在三壘。

    周永暉推薦「科技創潮」主題燈區，運用AR、VR、AI體感偵測，「好運投手丘」螢幕將由明星棒球員陳傑憲、潘傑楷或林安可教練投，民眾練投身影印於明星球員卡供下載留念；「台灣好好玩」民眾透過踩踏裝置認識各縣市特色。

    第二展場展出動漫人氣燈

    桃園市政府策畫的機捷A十九站「光的遊戲場」，有動漫「進擊的巨人」、寶可夢「卡比獸」、「皮卡丘」等人氣IP主題燈，吸引不少人潮。

    此外，台鐵推出限定「桃喜便當︱台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色，讓旅客感受台灣燈會「光聚千塘串桃園」的魅力。

    元宵點燈 恐有大雨攪局

    不過，元宵點燈恐有大雨攪局，中央氣象署預報員張竣堯說明，今日受南方雲系影響，各地有局部較大雨勢發生機會，白天氣溫十八至廿一度，且隨著鋒面下半天通過，東北季風增強，入夜後雨勢將更明顯，尤其基隆北海岸、東半部、中南部山區有局部大雨，需注意短延時強降雨。

    台灣燈會「光的遊戲場」展區邀請國際人氣IP「進擊的巨人」，吸引民眾拍照。（記者蔡昀容攝）

    台灣燈會「光的遊戲場」展區邀請國際人氣IP「進擊的巨人」，吸引民眾拍照。（記者蔡昀容攝）

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