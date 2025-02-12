雙北抽驗16件羊肉產品 7件含豬肉成分

農業部農藥所昨天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」新建工程動土，農業部陳駿季部長（右三）、農藥所徐慈鴻所長（右四）等人出席。（記者陳建志攝）

2025/02/12 05:30

〔記者林志怡、陳建志／綜合報導〕冬季吃羊肉爐進補，小心吃到的是豬不是羊。消基會抽驗雙北十六件市售羊肉產品，其中七件含有豬肉成分，其中五件為包裝、兩件為散裝產品，且包裝樣品有三件未依規定標示豬肉成分，現行法規則未要求散裝商品標示成分，但消費者從「品名」無從得知是否含有豬肉成分，法律上存在漏洞。

法規未要求散裝商品標示成分

消基會檢驗長凌永健指出，消基會於去年十月間，於雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等，購買十件包裝、六件散裝羊肉片或羊肉卷，針對標示與產品成分進行檢驗。

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凌永健說，包裝產品中有五件驗出豬肉成分，但僅兩件標示含有豬肉或豬肉蛋白，其餘三件恐不符合「食安法」規定；散裝樣品方面，六項樣品中二件驗出豬肉成分，但法規並未要求標示。

消基會秘書長陳雅萍認為，現行法規對散裝食品標示規範相當鬆散，僅要求標示產地，雖「食安法」規範，未依規定進行商品標示可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰，嚴重者歇業或停業，但目前主管機關通常僅處以最低金額罰款，執法力度不足。

消基會董事長鄧惟中則呼籲，消費者務必詳閱成分標示中的添加物，雖目前「食安法」對於摻偽假冒訂有罰則，但違規仍多，食藥署應採取定期、不定期查核，並對廠商加強宣導，也希望肉品相關協會協助自律。

農糧產品安檢中心動土

此外，為守護食安，農業部農業藥物試驗所昨舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」新建工程動土，斥資八．三億元，預計二○二六年十月底完工，包括農業部長陳駿季、農藥所長徐慈鴻等人都出席，未來將擁有先進的檢驗與研發設備，進行農藥殘留風險分析，與美、日、韓等國現代化實驗室接軌，讓農產品從產地到餐桌，都能接受嚴格的檢測與把關。

消基會說明羊肉摻入豬肉成分調查結果。（消基會提供）

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