年後急診不減反增 大醫院塞爆／醫師：與病毒流行、重症上升、護理人力不足3大因素有關

全台大醫院急診塞爆，醫師分析與流感及諾羅病毒流行、天冷重症上升、護理人力不足影響開床等三大因素有關。 （記者王藝菘攝）

2025/02/12 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔、林曉雲、董冠怡、甘孟霖、林承鴻、蘇孟娟、歐素美、劉濱銓／綜合報導〕全台大醫院急診塞爆，尤其台大、林口與高雄長庚醫院昨等住院病患均破百人，有醫院推床用完在地板上急救，也有醫院呼吸器用光，醫師分析與流感及諾羅病毒流行、天冷重症上升、護理人力不足影響開床等三大因素有關，平常不塞的醫院都塞是一大警訊。

地板急救、呼吸器用光

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，往年春節急診壅塞是常態，通常上班日起三、四天可緩解，今年反而成長，連以往急診不塞的醫院都塞，研判原因包含流感、諾羅病毒盛行，寒流造成重症增加，還有護理人員出走以致部分醫院關床。

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林口長庚醫院急診醫學部副主任管仁澤指出，這兩週急診爆量，較春節前成長六、七成，以心肌梗塞及不穩定心絞痛、肺炎、腦血管中風、消化道出血、一般感染症發燒等五類為主；輔大醫院急診醫學部主任王宗倫提到，有癌症患者呼吸衰竭需插管，原應送往長期就診醫院，卻因該醫院已無呼吸器而轉送輔大。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，今年春節急診壓力遠遠超過往年，去年同期每日急診約二．七萬人次，今年再增一萬人次，初二達四．五萬人次更創下歷史新高，即使年假已過，各院急診仍比平日高出卅至四十人次，已召集全台醫學中心及地方衛生局研商病床調度機制、跨院合作因應。

近2個月705名護理人員離職

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳透露，過去兩個月有七○五名護理人員離職，呼籲快將三班護病比入法；衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，去年十二月較去年一月執登護理人員增三六一七人，今年將再祭出醫院三班護病比「先達標先獎勵」，經費約十億元，長期也會推動彈性多元班別，增加護理人員滿意度。

雙北逾4000名中小學生請病假

全國中小學昨開學，許多學生因流感、腸病毒等請假，新北市教育局表示，昨天全市國高中小學生有三四八○人請病假；台北市請病假學生數近千人，記者實地觀察，約八成學童臉上戴著口罩；台中市教育局統計有二○八名學生因流感掛病號。教育部長鄭英耀表示，希望學校和社區及家長緊密合作，營造安心學習環境。

此外，為避免群聚，南投竹山紫南宮每年元宵節隔天舉辦的「吃丁酒」活動，今年也改為發放料理包，將於明天上午九點起發放十二萬人份。

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