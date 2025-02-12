中華電信2國際海纜 估上半年啟用

中華電信董事長簡志誠:。（記者王憶紅攝）

2025/02/12 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕國際與離島海纜是台灣對外通訊、維持網路互動的重要設施，但中華電信的海底電纜日前因人為破壞、自然耗損等原因，發生截斷、通訊異常等情況，目前持續維修中，中華電信持續強化安全韌性，今年上半年將陸續啟用兩條國際海纜。

中華電信董事長簡志誠指出，今年中華電信將著力於安全韌性，除網路安全、資訊安全外，也將強化國內、國際海纜及微波站，讓光纖因風災、地震等意外斷裂時，可以有備援方案應對，並持續投資佈局低中高軌衛星，打造海地星空的綿密網路。

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中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍則說明，目前台灣計有七條國際海纜通過，連接新加坡、日本、美國等，今年上半年將陸續啟用兩條新的國際海纜，屆時台灣將有九條國際海纜通過。

國際海纜 台灣9條通

賈仲雍說，這類國際海纜壽命通常廿五年起跳，平時會埋在海床下一．五公尺處，公司會通過通訊品質監測了解海纜運作情況，並在發現訊號異常時即時派員檢查。

台馬第二、第三海纜有斷點 肇因人為破壞與自然耗損

離島海纜方面，賈仲雍表示，台馬第三海纜僅有一處斷點，海象配合良好的情況下，預計二月可完成維修，台馬第二海纜則有兩處斷點，且其中一處位於台灣近海，預計今年上半年完成修復並正常運作，另台馬第四海纜預計在明年六月啟用。

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