無工廠登記 廢棄物回收業雇移工 最快第二季上路

廢棄物回收、處理產業存在高齡與缺工問題，環境部與勞動部研擬開放無工廠登記應回收廢棄物處理等業者引進移工。（示意圖，資料照）

2025/02/12 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕廢棄物回收、處理產業存在高齡與缺工問題，環境部與勞動部研擬開放無工廠登記應回收廢棄物處理業引進移工，昨日舉行研商會議。據環境部調查，約六百餘家業者有移工需求，需求移工人數約為一千多人；最快第二季開放申請移工。

600餘家業者有需求

環境部資源循環署表示，現行資源化產業有工廠登記證，可依循製造業的方式申請移工；而無須取得工廠登記證的資源化業者，雖也符合3K特性（危險、辛苦、骯髒）卻無法申請移工，許多業者認為有失公平。因此向勞動部提出開放移工需求，新增應回收廢棄物回收業、無工登應回收廢棄物處理業、無工登公民營廢棄物處理機構也能申請移工。

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資源回收商業同業公會表示，近年資源回收場人力短缺、且勞工多半高齡，部分回收場甚至只有一、二人在做，若按此要點製造業移工核配比率廿％計算，擔心無法達到申請移工的門檻。另有業者盼提高移工核配比率至廿五％。

勞動部則回應，業者申請可聘用的外籍移工比率，是依當月前二個月的前一年雇用員工投保平均人數，再乘廿％核配，採小數點後無條件進位，也就是只要有一名本國勞工，就可以申請一名移工。

每個行業別都希望移工核配比提高，但很多聘請移工人數都未滿額，目前仍比照現有的核配比規定，會再進一步研商。

資源循環署循環處理組長陳俊融表示，未來無須取得工廠登記證的廢棄物回收處理業者，若要申請移工，需先向循環署申請資格認定，再向勞動部申請移工招募許可，此作業要點循環署最快三月底前完成法制程序，配合勞動部法規修正，應該最快第二季就能讓業者申請移工。

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