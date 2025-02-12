政院指示 效期14天內 才能標示鮮乳

有酪農指出，品牌長效乳品的英文名稱是Whole Milk，但去年衛福部食藥署6月預告效期長達30天的乳品也可稱為長效鮮乳後，廠商在中文說明中立刻標明是鮮乳。（記者楊媛婷攝）

2025/02/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕紐西蘭液態乳今年起輸入零關稅，中華民國乳業協會、酪農爭取效期超過卅天的長效乳不該稱鮮乳，中華民國乳業協會秘書長方清泉昨表示，政院已指示各部會研議使用「鮮乳」名稱，效期不可超過十四天（含），農業部證實已接獲指示，食藥署表示，會朝行政院指示方向進行。

紐西蘭乳品零關稅進口掀波

衛福部去年六月預告效期長達卅天乳品可名為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，引起酪農產業反彈，認為這是幫助外國乳業屠殺台灣酪農，農業部建議應以「長效乳」為名，但衛福部遲未正名，引起酪農不滿，一度揚言北上抗議。

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目前國內對於鮮乳的定義為「一百％生乳」為原料，經加溫殺菌包裝後供飲用的需冷藏乳汁，並未規定效期，未來鮮乳品項若加上效期，定義可望更明確，農業部證實已接獲政院指示，在政院召開的內部會議有再次表達，在一定保鮮期內的乳品才能標示鮮乳，待政院最終拍板決定。

民進黨立委蔡易餘、鍾佳濱、劉建國、莊瑞雄、陳冠廷等昨與乳業協會共同舉行公聽會，乳業協會顧問顏志輝指出，衛福部去年預告效期達卅天乳品的中文名稱可為「長效鮮乳」草案後，許多進口業者將過去包裝是「Whole Milk」的進口乳品，改名為「Fresh Milk」，內容物標示也都改為鮮奶，有將二級乳品的ESL乳充為一級乳品鮮乳疑慮，認為應盡速正名。

效期達30天 擬稱長效乳

食藥署代理署長林金富表示，基於政府一體，將朝向效期在十四天以下的乳品才可標示鮮乳方向進行，ESL乳名稱則擬採農業部所建議的「長效乳」。

公聽會中來自台南柳營的酪農代表楊梅貴擔憂是否還有變數，劉建國透露這週院會就會拍板定案，要酪農不用擔心。

為鼓勵手搖飲等業者採用國產鮮乳，農業部今年起提供業者獎勵，林金富表示，目前願意採用國產乳品的手搖飲業者已有廿一家。

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