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    印尼移工開沙嗲店 串起家鄉味

    盧安妮提供價格實惠的沙嗲，連蘸醬也是自己調製。（記者王捷攝）

    盧安妮提供價格實惠的沙嗲，連蘸醬也是自己調製。（記者王捷攝）

    2025/02/12 05:30

    記者王捷／專題報導

    年過半百的盧安妮成為台灣人半輩子，廿四年前與丈夫開了沙嗲店，如今丈夫過世，家人全都在印尼，她每天都想家，卻隻身在台灣，除了不願放棄與丈夫的回憶，也希望用一串串沙嗲，串連移工與家鄉的距離。

    每到假日，台南車站聚集來自東南亞的移工，形成特殊商圈，似走進異國，盧安妮的沙嗲店「WARUNG SATE TEGAL BAHARI TAINAN」是歷史最悠久的一間，從二○○一年開幕以來，從未掛過中文招牌。

    「WARUNG」在印尼語中是小吃店的意思，「SATE」是沙嗲，而「TEGAL」代表盧安妮的出身，印尼爪哇省的直葛市，至於「BAHARI TAINAN」中的「BAHARI」是臨海的直葛市暱稱「海洋之城（Kota Bahari）」。

    一九九九年盧安妮到台灣工作，與印尼華人丈夫哈利結婚，知道印尼移工多數信奉穆斯林教，不能吃豬肉，但台南受到福建、潮汕菜系影響，常用到豬油，移工在外很難找到合適的飲食，加上在他鄉辛苦工作，家鄉味是少有的慰藉，所以提供價格實惠的沙嗲，每到假日就能看到移工排隊。

    在台灣遇到問題的移工，也會向夫妻倆求助，盧安妮還為此報名注音班，協助印尼人與台灣人溝通，哈利與安妮，不只賣沙嗲，還幫助不少離鄉背井的印尼人。

    二○一○年時，哈利過世了，盧安妮肩負照顧年邁婆婆的責任，豈料屋漏偏逢連夜雨，二○一一年店裡電線走火，她因公共危險被判四十小時拘役，選擇在拘留所度過人生最難過的幾天，出來後重新振作。沒有退休計畫，她說，只要能過日子、吃得飽就好。未來將繼續用沙嗲串起移工與家鄉的聯繫，讓他們在異鄉仍能找到溫暖。

    盧安妮（右）與她的員工。（記者王捷攝）

    盧安妮（右）與她的員工。（記者王捷攝）

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