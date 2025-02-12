春季限定 台江國家公園推「里海尋騎」

2025/02/12 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規劃一條「里海尋騎—台江春境練習曲」春季限定遊程，帶領民眾用騎乘腳踏車的方式體驗七股之美，全程十二．七公里，將於三月廿二日開跑。

全程12.7公里 3/22開跑

台江國家公園管理處表示，「里海尋騎—台江春境練習曲」共推出三場次，分別於三月廿二日（六）、四月十九日（六）、五月十七日（六）舉行，為春季限定遊程，民眾於三至五月每個月都有機會報名參加。

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台江處表示，「里海尋騎」路線全程十二．七公里，沿途可以看見鹽分地帶農田，如紅蔥田、蒜田等，緊接著一大片的魚塭，大家能發現七股的魚塭與其它地區不同的是很少水車，大多為混養的文蛤池，這樣的養殖方式能減少能源的消耗並透過自然的方式讓魚塭達到生態平衡。

台江處表示，沿線會為大家介紹生態友善棲地魚塭，回程的路上，則帶大家上台六十一線，一覽七股潟湖之美，並到七股特色咖啡廳—仙人指路，品嚐台江鹽分地帶出產的番茄肉醬義大利麵。下午來趟藝術巡禮，欣賞各式各樣的藝術作品。

台江處表示，台江里海四季遊程，今年除了春季「里海尋騎—台江春境練習曲」外，接下來將陸續推出夏季「蟹逅蟬鳴—台江夏夜嘉年華」、秋季「秋收豐漁鄉—台江秋曉豐收季」、冬季「魚見嬌客—台江冬日饗食宴」等里海遊程。

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