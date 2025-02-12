酒駕累犯名單 首次張貼區里公告欄

台南酒駕累犯名單首度張貼於區里公告欄，共計一○三人。（南市交通局提供）

2025/02/12 05:30

披露1月份市籍違規人姓名、照片及違法事實103人 以南區14人最多

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府昨日公布一月份酒（毒）駕累犯名單，共一二○名違規人。交通局不僅依法公布姓名、照片及違法事實等資訊於網站「酒駕累犯專區」內，更首度將設籍於台南市的違規人資料，同步張貼於居住地的區里公告欄，其中最多為南區十四名，其次為永康區十三名、安南區十名，希望透過社會制約避免酒駕累犯再犯。

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交通局依法公布120名違規人

酒駕新法已於二○二二年上路，依法酒駕違規除有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，並將資料公布於交通局網站。但仍有人繼續違規，故交通局決定加強打擊酒駕力道，將違法事實同步張貼在違規者駕籍地的區里布告欄等處。

交通局交通事件裁決中心主任李明德表示，從今年一月份起，該中心會將違規當事人相關的違法資訊，包含當事人照片、違規時間、違規地點、酒駕酒精濃度超標次數等，以區為單位印製出紙本，並張貼在違規者居住地區里布告欄或當地適合張貼處所，期望透過社會制約提升嚇阻效果。

盼透過社會制約避免再犯

李明德也提及，各縣市公布酒（毒）駕累犯名單的做法都不一樣，台北市也會針對三度酒駕累犯印製大海報，張貼在全市各里辦公室的布告欄；台南市的新做法則是針對兩度酒駕累犯，張貼在違規者駕籍地的區里辦公室布告欄，希望透過左鄰右舍、親朋好友的約制，精準打擊避免再犯。

交通局昨日公布一月酒（毒）駕累犯名單共一二○名，累計達七三九人；此次有一○三人駕籍地在台南，已全數公布張貼在區里布告欄。南區十四名、永康區十三名、安南區十名；其他還包括七股、柳營、將軍、楠西、龍崎、六甲、玉井區各一名；下營、仁德、佳里、新營、關廟區各三名；大內、東山、東、新化、新市區各二名；中西、安平、安定、西港區各四名；北、善化、歸仁區各六名。

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