台北馬偕遇駭 醫療一度停擺 醫學中心首見 門急診電腦當機

台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，超過500台門急診電腦當機，醫療作業停擺，院方緊急啟用備份系統恢復運作。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/12 05:30

〔記者邱芷柔、徐子苓／台北報導〕台北馬偕醫院驚傳遭駭客攻擊，超過五百台門急診電腦當機，醫療作業停擺，院方緊急啟用備份系統恢復運作，強調無個資外洩。衛福部證實，駭客揚言再度攻擊，這是台灣醫學中心首次遭到駭客大規模攻擊，並首度派資安專家進駐醫院防堵。

緊急啟用備份系統 無個資外洩

台北馬偕醫院昨發聲明指出，二月九日發現電腦系統被駭客攻擊異常後，立即啟動資安緊急應變，同步通報衛福部資安聯防平台及向調查局台北市調查處報案，當天即恢復運作。

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衛福部資訊處處長李建璋指出，駭客寄「恐嚇信」，揚言要在十一日下午五點展開第二波攻擊，因此召集緊急應變小組會議，請數位發展部資安署協助派遣資安專家進駐醫院防守，至晚間系統均平穩。

駭客揚言再攻擊 資安專家進駐

調查發現，駭客九日入侵管理帳號系統加密病患資料，導致醫師無法查看患者資訊。李建璋透露，攻擊可能來自前蘇聯地區，意圖不明，為防止其他醫院受害，衛福部已公告攻擊特徵與病毒識別碼，協助各醫療機構更新資安防護。

數發部資安署低調表示，第一時間已協助台北馬偕醫院進行應處。據了解，剛上任一週的資安署長蔡福隆，在這次危機親自指揮處理。

李建璋提到，國外已有多起醫院遭駭客勒索案例，全台有六十家醫院列入關鍵基礎設施名單，是資安強化優先對象，透過「主動防禦系統」加強舊系統防護，協助提升資安。

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