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    首頁　>　生活

    延緩關節退化 減重＋運動＋飲食保養

    2025/02/11 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕退化性關節炎一般在六十歲以後開始出現，但有年輕化趨勢，一名四十歲婦女近日早上起床時，覺得關節卡卡，走路時會聽到關節發出聲音，經診斷為退化性關節炎，藥師就建議應趁早減重、運動、吃富含膠質食物三招，可及早避免。

    活力得中山脊椎外科醫院藥師邱婷表示，婦人體型豐滿、體重過重，平常沒有運動習慣，造成膝關節長時間負重，運動不足也會導致肌肉萎縮，會造成硬骨的負擔。

    此外，婦人也可能有胰島素阻抗問題，邱婷表示，胰島素升高會降低軟骨細胞的糖分代謝和粒線體功能，使修復能力下降，也會增加發炎因子，最終引發退化性關節炎。

    退化性關節炎年輕化，邱婷建議三招自救，首先是控制體重，可選擇「一六八斷食」，幫助脂肪燃燒，提升營養素吸收，降低胰島素阻抗，促進細胞修復，改善骨關節狀況。

    其次是運動，從事肌力訓練，且選擇對關節衝擊較低的運動方式，如游泳、健走、踩腳踏車及瑜伽等有氧運動，增加肌肉對葡萄糖的攝取，降低胰島素阻抗。

    同時選擇吃富含膠質、軟骨素的食物，有利於關節軟骨修復，例如豬耳、蹄筋、雞爪、豬尾巴等，若擔心攝取過多的脂肪，可改吃植物性的黑木耳、白木耳、海帶、秋葵、山藥。

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