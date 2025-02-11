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    高雄元宵乞龜62歲婦連擲9聖筊 獨得休旅車

    高雄市今年元宵乞龜最大獎休旅車，由62歲的呂桂花連擲9聖筊獨得。（五甲關帝廟提供）

    高雄市今年元宵乞龜最大獎休旅車，由62歲的呂桂花連擲9聖筊獨得。（五甲關帝廟提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年元宵乞龜最大獎是五甲關帝廟推出的TOYOTA油電休旅車，由信徒呂桂花連擲九聖筊獨得大獎；大多數廟宇十二日元宵節晚上將舉辦擲筊及摸彩活動，尚有三千多斤大龜王送小金龜、金釵等大獎，歡迎民眾參與。

    高雄多間廟宇舉辦乞龜大賽，今年最大獎由鳳山區五甲關帝廟推出擲筊送TOYOTA油電休旅車、摸彩送電動腳踏車，總價值達百萬元，吸引二萬多人參加。

    廟方前晚舉辦擲筊總決賽，二四○人連擲六聖筊進入決賽，前晚齊聚廟堂擲筊PK總冠軍，由六十二歲的呂桂花連擲九聖筊，奪下最大獎油電休旅車，圍觀民眾驚呼連連，鼓掌恭喜她贏得大獎。

    呂桂花說，她是五甲關帝廟多年來的虔誠信徒，平時從事水泥工程，前晚在兒子陪同下參加總決賽，她原本不敢奢求贏得休旅車，沒想到能有這個福氣，首次獲獎就獨得休旅車，她非常驚喜與感恩，將回捐廟方善款，讓廟方繼續濟世助人，社會充滿正能量。

    此外，高雄大多數廟宇將於十二日元宵節舉辦晚會，陸續推出擲筊及摸彩活動，五甲龍成宮推出三六八八斤大龜王送一兩小金龜、三錢二金項鍊、一錢金戒指；意誠堂關帝廟一兩金釵、五分金墜子，民眾乞龜人潮多，祈求新的一年平安好運。

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