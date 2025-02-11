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    新台17線施工 左營中正路13日起局部封閉

    左營區中正路介壽路到必勝路段，2月13日起封路施工，圖為中正路與必勝路口。（記者王榮祥攝）

    左營區中正路介壽路到必勝路段，2月13日起封路施工，圖為中正路與必勝路口。（記者王榮祥攝）

    2025/02/11 05:30

    〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕新台十七線南段二期工程持續推進，高市工務局昨指出，左營區中正路自介壽路到必勝路間路段，二月十三日起全線封閉施工，工期約半年。

    新台十七線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約七．一公里，以德民路為界分南、北兩段，南段則分三期闢建，一期從德民路到中海路一．八公里，於前年十月開工，最艱難的南段二期從中海路到必勝路共二．八公里，去年十二月動工。

    高市工務局說明，南段路線因為經過軍區，涉及海軍基地戰備需求，市府及中央多次與海軍協調可行方案，配合都市計畫變更，終於達成共識；總經費九．九六億元，將開闢卅至四十公尺雙向六車道，並代拆代建左營軍區大門哨口，往西挪移約二、三十公尺。

    配合南段二期，左營區中正路由介壽路至必勝路段，將於二月十三日上午八點起全面封閉施工，工期預計一百八十個工作天（不含例假日），施工期間請用路人配合提早改道。

    此外，荖濃溪事業區的小關山林道（美瓏山林道）因人工林疏伐撫育及林相更新作業，交通管制長達半年，林保署屏東分署表示，二二八、清明連假和五月三、四日將開放通行，歡迎民眾前往小關山登山遊憩。

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