挺在地台鋼雄鷹 高雄學生50元看球賽

台鋼雄鷹新球季在澄清湖球場排48場比賽，高市府推國、高中生銅板價看球。（記者王榮祥攝）

2025/02/11 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕職棒台鋼雄鷹一軍今年在澄清湖球場規劃四十八場比賽，加上兩場台日職棒交流賽，總計五十場賽事、超越去年；為鼓勵學生支持在地球隊，高雄市政府昨宣布將推出國、高中生銅板價看球方案，只要五十元即可看球賽。

澄清湖球場 一軍今年48場比賽

市府運發局表示，市府共編列經費三．七六億元，從前年至今年分兩期進行澄清湖棒球場整修，將於今年球季開賽前完成，更新內容包括球場座椅一萬八千四百張、廁所十九處，牛棚、球員休息室、貴賓室，以及一、二樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護。

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去年球季澄清湖球場共舉辦四十五場一、二軍職棒賽事，一軍平均進場高達六八三四人，創下球場興建以來單年度使用人數新高；今年台鋼雄鷹一軍基本有四十八場比賽，加上兩場台日職棒交流比賽，總計五十場賽事，超越去年。

市府整修球場 球季開賽前完成

立德球場部分，市府編列一七三四萬元進行牛棚、廁所、教練室、裁判室與會議室更新，已於去年九月初完工啟用，至今已舉辦九個盃賽，累計比賽總天數達六十天；未來除三級棒球與業餘賽事，也會安排部分職棒二軍比賽。

國、高中生 每人最多申請5場次

為配合職業運動熱，運發局推出國、高中生銅板價看球專案，今年台鋼雄鷹在澄清湖棒球場安排四十八場一軍賽事，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可至現場購票，每位學生最多申請五場次，每場次只要五十元，歡迎學生支持在地職業球隊。

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