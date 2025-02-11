上下纜繩升降 高雄車站試辦月台門

台鐵第一道月台門將設在高雄車站第二月台，一月已動工，採上下纜繩升降式。（記者王榮祥攝）

2025/02/11 05:30

上月動工 先裝1組測試 若順利 明年6月高雄站月台全裝設

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵第一道月台門，今年一月在高雄車站正式動工，跟高鐵、捷運的左右式開門月台門不同，台鐵是採上下纜繩升降式，會先裝一組測試門，若測試順利，預估到明年六月在高雄車站所有月台全部裝設完成。

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防旅客落軌 總經費近1.5億元

台鐵曾統計每年約有廿多件跌落軌道事件，還有多位身障旅客操作輪椅不慎跌落意外，為提升候車安全，決定設置月台門。

台鐵公司董事長杜微為此還曾率團赴日本考察，了解日本鐵道月台門構思，台鐵內部原本評估在基隆百福車站試辦，經全面評估後，決定改在地下化的新高雄車站試辦。

台鐵原設定去年底啟動高雄車站月台門工程，但因招標問題，直到今年一月終於動工，總經費預計一億四千九百八十餘萬元，工期至明年五月。

車種多 無法採高鐵左右開啟式

台鐵說明，因為台鐵車種較多，各車站月台條件也不太一樣，還要考量坐輪椅旅客及不同需求旅客，所以無法比照高鐵或捷運常見的左右開啟式月台門，而是採用上下纜繩升降式月台門，以對應不同列車的門，設置範圍為高雄車站第二月台二Ｂ股道，全長約三百公尺。

由於是台鐵第一次裝設月台門，將先請廠商安裝一組測試門在第二月台Ｂ側第一車廂的位置，再實際測試是否合宜；如果測試一切順利，預定在今年底開始全面裝設，整個第二月台Ｂ側全部裝設完成時段，預估在明年六月以後。

台鐵表示，高雄車站月台門是台鐵第一道月台門，若運作得宜，會再逐一擴展至其他車站裝設，原則上會以人潮較多的大站優先，讓整體運輸安全更升級。

台鐵高雄車站月台門採上下纜繩升降式，與高鐵台北車站左右開啟式的月台門（如圖）不同。（記者王榮祥攝）

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