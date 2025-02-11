日岩手縣大槌町 分享防災經驗

日本岩手縣大槌町町長平野公三（右）率團到花蓮，和吉安鄉長游淑貞（左）分享防救災經驗。（吉安鄉公所提供）

2025/02/11 05:30

〔記者游太郎、王錦義／花蓮報導〕在慈濟基金會牽線下，日本三一一地震受災嚴重的岩手縣大槌町率團訪問吉安鄉公所，針對○四○三強震救災、收容安置中心及後續應變處置等進行經驗交流；花蓮市與日本岩手縣盛岡市自二○○二年起，在文化、觀光等方面密切合作，日本傑尼斯組合男星河合郁人（Kawai Fumito）今年擔任盛岡市宣傳大使，昨天專程前來拍攝節目分享兩地的特色。

盛岡市宣傳大使訪花蓮市

慈濟慈善志業發展處災防組長劉秋伶等人，昨天陪同日本岩手縣大槌町町長平野公三等團員，到吉安鄉公所針對防災經驗舉行交流座談，針對○四○三搶救災、收容安置中心狀況，了解地震發生當下及後續應變處置的組織運作與調度機制，也交換三一一地震時的救災經驗。平野公三表示，希望透過實際訪查汲取防災應變的知識經驗，也加深吉安鄉與大槌町的交流。

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日本傑尼斯組合A.B.C-Z出身的男星河合郁人，今年一月受封為東北岩手縣盛岡市宣傳大使，昨現身花蓮市錄製節目並拜訪市長魏嘉彥，並強調暌違八年後來台，期待品嚐美食，也希望推動兩地人民往來。

盛岡市長內舘茂也特別透過影片致意，日本岩手可愛電視台（Menkoi TV）《Saturday Funkiesサタデーファンキーズ》節目來台取景，河合郁人擔任節目主持人之一，將聚焦拍攝生活風格特色，透過鏡頭介紹花蓮。

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