香港—花蓮直航破萬人 外籍客佔逾6成

航空公司香港—花蓮直航自去年12月12日開航以來，已邁入第二個月。（花蓮縣府提供）

2025/02/11 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動的香港—花蓮直航，自去年十二月十二日開航以來已邁入第二個月，花蓮旅宿業者認為直航帶來旅客有限，但縣府觀光處昨指出，迄今累計搭載旅客突破萬人，其中外籍旅客佔所有入出境旅客六成，顯示這條航線已成功吸引國際旅客造訪花蓮，為在地觀光產業注入活力，未來將與航空公司及旅行業者洽談日本、韓國直航航線。

旅宿業者指旅客有限

縣府觀光處指出，根據調查統計，香港至花蓮直航班機的外籍旅客中，有八成選擇由花蓮入出境，有七成以上遊客會在花蓮住宿至少三天，其中會住宿四天以上者更達四成五，不僅帶動旅宿業，也促進在地餐飲、交通及景點消費，對整體觀光經濟效益相較於國際郵輪「一日遊」，以及數月僅飛行一次的包機更具持續性。

請繼續往下閱讀...

觀光處長余明勳表示，香港—花蓮直航航線雖仍處於初期發展階段，但已開始展現良好的趨勢，不僅帶動花蓮地區住宿與相關產業，也為未來開拓國際觀光市場奠定基礎。隨著航班增加、行銷推廣深化，花蓮將持續迎來更多國際旅客，為地方經濟與觀光產業注入新動能。

逾7成住宿花蓮至少三天

余明勳說，旅宿的批評縣府已聽到，並深入溝通了解中，從首航以來近兩個月的調查，已了解訪花香港遊客的年齡層、景點喜好、交通或住宿習慣等，有助於掌握香港客源大數據。觀光處廿日將參加香港旅遊博覽會，透過當地推廣活動與優惠方案，希望吸引更多香港旅客搭乘直航班機，增加花蓮作為東亞觀光樞紐的競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法