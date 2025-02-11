宜縣旅遊回溫 春節清水地熱區最夯

今年春節連假，宜蘭縣管風景區遊客總數突破13萬人次，清水地熱遊憩區居首位。（宜蘭縣府提供）

2025/02/11 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假，宜蘭縣政府經營管理的風景區遊客總數突破十三萬人次，與去年同期相去不遠。縣府認為，宜蘭縣已走出去年○四○三地震陰霾，加上「暢遊宜蘭抽好禮」活動奏效，讓地方觀光旅遊逐漸回溫。

宜蘭縣管風景區目前有十四處，統計春節九天連假，扣掉除夕當天全面休園，八天總入園人數十三萬四千八百多人次。去年七天連假，扣掉除夕休園，六天總人數十一萬七千六百多人次，若以相同天數的數據作比較，兩者相差不多。

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宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，縣內四星、五星級旅館，去年十月起訂房率就有起色，慢慢擺脫○四○三陰影；今年春節連假因天數較長，不少人選擇出國度假，全國各地旅宿訂房率普遍不理想。

春節連假，縣府統計縣管風景區遊客數排行榜，清水地熱遊憩區以三萬九千五百多人次居首位，第二名是湯圍溝公園一萬四千九百多人次，第三名梅花湖風景區一萬四千二百多人次。

縣府為振興地方觀光推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，去年底到今年三月二日期間，遊客到宜蘭旅遊，在食、宿、遊、購、行等五大類別合法店家單筆消費滿五百元，取得統一發票或購物證明，上傳活動官網就可參加抽獎。

活動分兩波抽獎，第一波將於明天抽獎，獎品有六十五吋電視、無線吸塵器、平板電腦、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機。第二波抽獎日期三月十二日，最大獎價值六十九萬元Toyota Yaris Cross汽車一輛。

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