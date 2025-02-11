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    宜蘭、羅東轉運站 22路口號誌重整

    宜蘭、羅東轉運站周邊二十二處路口交通號誌，將辦理「時制重整」。（記者游明金攝）

    宜蘭、羅東轉運站周邊二十二處路口交通號誌，將辦理「時制重整」。（記者游明金攝）

    2025/02/11 05:30

    精細分析交通量調整秒數 台7丙10路口調整為動態號誌

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣智慧運輸系統」計劃，一月獲中央補助三三二五萬元，將辦理宜蘭、羅東轉運站周邊幹道廿二處路口交通號誌「時制重整」。另，台七丙線十處路口將調整為「動態號誌」。此外，縣內將選擇三處路口試辦行人智慧安全路口建置，預計明年三月上路實施。

    3路口擬設AI影像辨識延長通行

    縣府交通處指出，宜蘭轉運站周邊有校舍路平交道、宜蘭火車站、陽明交通大學附設醫院，交通動態繁雜，行人穿越馬路，車輛停等或行駛紅綠燈，都覺得綠燈太短，紅燈太長，宜轉路口號誌變換週期約一二○秒，羅東轉運站路口號誌也有類似問題，週期約一三○秒。

    為了改善宜轉與羅轉交通問題，縣府決定針對宜轉周邊林森路、校舍路等七處路口，以及羅轉周邊的光榮路、傳藝路等十五處路口進行交通號誌「時制重整」。縣府表示，將針對各路口交通量精細分析，但如果秒數拉長，另一端等的時間就要更久，用路人必須體諒與適應。

    另，羅東鎮中山路、敬業路口到冬山鄉廣興路五二九巷的台七丙線路段，平常有北成國小、羅東高商、羅東高工等上下學接送車潮；假日有前往梅花湖等景區與美食小吃的旅遊車流，沿途常有違規停車與車道平衡問題。縣府將把台七丙十處路口調整為「動態號誌」，藉由系統自行偵測現場車流與交通狀況，調整號誌秒數週期。

    獲中央補助3千多萬 明年3月上路

    計劃另一個重點是「行人智慧安全路口」建置，縣府將在縣內挑選行人通行量高的三個路口試辦，透過AI影像辨識延長行人通行時間，提升行人安全。最後是在國道五號蘇澳交流道增設「國道即時易壅塞資訊系統」，在交流道周邊選擇四處偵測點位偵測。

    縣府一月初獲中央補助三三二五萬元，自籌三六九萬元配合款，總經費三六九四萬元，目前正辦理採購契約簽訂，預訂明年三月完成啟用。

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