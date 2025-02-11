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    捷運樹林線土城高架段 2/27開標

    新北市府在樹林區召開行動治理座談會，市長侯友宜、立委蘇巧慧、副市長劉和然與議員、里長們合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市府在樹林區召開行動治理座談會，市長侯友宜、立委蘇巧慧、副市長劉和然與議員、里長們合影。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/11 05:30

    萬大﹣中和﹣樹林線二期 施工進度近34％ 全線預計2031年完工

    〔記者陳奕劭、賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到樹林區、土城區主持行動治理座談會議，會中聚焦交通建設，其中捷運萬大—中和—樹林線第二期（土城樹林線）至今年一月施工進度接近卅四％，流標多次的CQ880B區段標將於二月廿七日開標，全線預計二○三一年完工，民代要求做好配套措施，避免造成交通衝擊。

    會議採閉門形式，不開放媒體採訪，被外界視為有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧、民眾黨代理黨主席黃國昌和新北市副市長劉和然都出席，三人相敬如賓、互動冷淡。

    侯友宜表示，捷運土城樹林線全長十三．三公里，總工程經費五五五．三億元．共十三座車站，預計二○三一年完工，未來與捷運新莊線、板南線匯流，節省民眾通勤時間；他任內積極推動大柑園都市計畫，針對新北大巨蛋規劃也評估選址，市府會加緊腳步。

    侯友宜出席土城區行動治理座談會指出，土城目前有五條捷運系統，包括板南線、萬大中和線、土城樹林線、三鶯線與規劃中的泰板輕軌，三鶯線進度約八十一．二％，預計明年初通車；泰板輕軌已提報交通部審查，積極爭取中央核定。

    捷運工程局補充說明，土城樹林線共設置二座地下車站、十一座高架車站，截至今年一月底，施工進度卅三．六三％，全線共分三個區段標，分別為CQ890、CQ880A（土城地下段）、CQ880B（土城高架段）。

    其中CQ890標二○二二年十月十四日開工，目前在板橋區溪城路、樹林區八德街、大安路、中正路及新莊區中正路等路段進行墩柱基礎基樁、分隔島人行道拆除及管線遷移等；CQ880A標二○二四年三月開工，目前在土城區金城路辦理管線遷移、人行道削減、中央分隔島拆除施工；CQ880B標二○二四年十月流標後，已請台北市捷運局檢討預算，目前上網公告招標，預計二月廿七日開標。

    議員建議共構開發案多設地下停車位

    市議員廖宜琨指出，捷運延伸到樹林時將衍生停車需求，建議共構開發案多增設地下停車位；市議員卓冠廷提到，捷運土城樹林線高架段近日招標，希望不要再流標、延宕。

    大柑園都計進度、大巨蛋落腳處受關注

    針對大柑園都市計畫進度，市議員江怡臻說，涉及中央與地方政府間溝通，希望計畫不要拖延，大巨蛋可能落腳樹林，需要周邊規劃和中央支持，「不能只是新北一頭熱、中央進度緩慢」。

    市議員洪佳君認為，大巨蛋有龐大產業潛力，有助於帶動運動風氣，樹林、土城都有爭取落腳的聲音，但經營才是難題，交通、賽事安排至關重要。

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