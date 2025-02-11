東石慶元宵 先天宮大龜王破4萬斤

東石先天宮副主委黃毓升說，今年大龜王重達四一八八八台斤。（記者林宜樟攝）

2025/02/11 05:30

得主添加八千斤還願 斥資逾百萬 開放民眾求乞 14日截止報名

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是元宵節，嘉義縣東石先天宮慶佳節，重頭戲為「求乞大龜王」儀式，今年大龜王於前天運至廟宇前廣場擺放，原重三萬三八八八台斤的大龜王由得主翊揚關係企業一次添加八千台斤還願，首破四萬台斤，重量高達四萬一八八八台斤，是嘉義縣最大的米龜，光白米估計花費就超過一百二十萬元，即日起至農曆一月十七日（國曆二月十四日）下午五點開放民眾報名，晚間七點進行求乞儀式。

請繼續往下閱讀...

先天宮副主委黃毓升說，傳統大龜王隔年還願有時添加一百台斤或五百台斤，今年得主直接加八千台斤衝上「四字頭」，非常罕見；大龜王大多由白米與鳳片組成，今年有白米四萬五四八台斤、鳳片一六八台斤，更特別的是加入一九○台斤關廟麵、五十台斤糖果、二二○台斤美濃粄條、二十四台斤餅乾及六八八台斤日式拉麵，還有金牌、金龜、沙其馬龜等，華麗壯觀。

廟方備小金龜 三聖筊即可求得

東石先天宮慶元宵活動從明天（農曆正月十五日）元宵節開始，共有九十九隻一錢小金龜，民眾報名可直接求乞，三聖筊即可求得，當晚有猜燈謎、擲砲台等活動，並遵循古禮迎請「土地公拐」，進行「觀四腳神」儀式；農曆一月十七日週五晚間求乞大龜王、二龜、三龜、四龜、五龜及六龜等米龜，廟方還準備一兩重至六錢重共五隻大金龜讓民眾求乞。

花費大 多為企業負責人參加

由於求得大龜王隔年還願需再添加重量，動輒超過百萬元的花費已非一般人能負擔，近年來多為企業負責人求乞，庇佑事業興旺，財源滾滾；黃毓升說，去年得主為中埔鄉翊揚關係企業，從事交通相關工作，預計今年還會再繼續報名參加。

大林花燈造景 展至3月中旬

另外，大林鎮公所將大林火車站前至安霞宮路段布置裝置藝術及花燈，前晚歡慶元宵，由鎮長許有疆穿古裝點燈發蛇年燈籠，花燈造景將展示至三月中旬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法