將接嘉市東區區長 王志峰樂於挑戰

台南市警察局政風室主任王志峰將接任嘉市東區公所區長，他歷練多元職務，為工作能力練功。（王志峰提供）

2025/02/11 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕「『鐵飯碗』不是在一個地方吃一輩子飯，而是一輩子走到哪都有飯吃。」公務員常被認為是穩定職業，然而五十一歲王志峰公職之路自我挑戰，卅年來服務單位橫跨警察、消防、政風、殯葬民政四領域，近十年轉調過十三個單位，都是第一線與民眾接觸業務，曾獲嘉市模範公務員肯定。他說，不同職務歷練形同「練功」與增進工作效率養分。

10年調13個單位 歷練不同職務

王志峰現為台南市警局政風室主任，本月十七日將回家鄉到嘉市政府接任東區區長。他十年前從嘉市立殯葬管理所長轉調雲林縣北港鎮公所政風室主任後，開始公職流浪之旅，最遠在台中工作，仍每天通勤回嘉市。

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王志峰警專畢業後，曾任職保安總隊、北縣三重分局，二○○一年後轉任苗栗縣、嘉市消防局。後來通過甄試轉任嘉市府政風處科員，後擔任嘉義監獄政風室科員，之後歷任嘉市殯葬管理所長、雲林北港鎮公所政風室主任、嘉義看守所政風室主任、經濟部水利署政風室視察、南市警局政風室專員、社會局政風室主任、警察局政風室主任等職。

他說，這些年調任不同公務機關，透過警察統調機制或網路徵才、指名商調等管道；當初離開嘉市時為八職等，調任機會較多，目前九職等，平調回嘉市。其間王志峰完成中正大學戰略暨國際事務研究所在職專班學業獲碩士學位，取得採購人員專業訓練進階班資格等，不斷自我充實。

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