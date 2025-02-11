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    首頁　>　生活

    開學防流感 雲林加強清消

    2025/02/11 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕今天是高中以下各級學校開學，目前台灣正處於流感流行期，各級學校嚴陣以待，除加強消毒、鼓勵上課戴口罩，更有學校家長已為孩子先「預防假」。雲林縣府教育處表示，各校若發現疑群聚感染且有擴散之虞，將立即評估停課，全力預防並降低流感傳播。

    縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣一一三學年度流感疫苗應接種學生數約四萬八千人，至昨日為止接種率近七成，學生若仍有接種需要，可自行前往診所施打。此外亦請各校加強環境清潔、重點消毒等防疫工作。

    虎尾國小校長洪孟真表示，上週已進行校園全面清消，將隨時掌握每班學生情況；安慶國小校長林俊逸指出，開學全校總動員進行大消毒，也鼓勵學生上課戴口罩；雲林國小校長關勝周表示，已有家長為學生請流感「預防假」。

    雲林縣衛生局指出，縣內公費流感疫苗十八萬兩千劑於上週末全數施打完畢，明日中央將開會確認各縣市調撥劑量，屆時將提供給六十五歲以上等十一類第一階段實施對象接種，學生若有接種意願可自費施打，目前縣內配合施打診所劑量無虞。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等，民眾若出現呼吸困難、急促、持續高燒等症狀，應儘速就醫。

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