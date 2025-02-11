北港巷弄燈區夯 打卡拿文創小物

北港燈會巷弄燈區「傘燈」牆，吸引不少遊客駐足欣賞。（記者李文德攝）

2025/02/11 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五北港燈會打造十大燈區，讓民眾飽覽北港各景點，其中巷弄燈區除可欣賞古燈外，更有工藝展欣賞。北港工藝坊負責人蔡享潤表示，此燈區互動性高，除展覽，猜燈謎、拓印「報馬仔」春聯，更有文創小物僅打卡按讚就能獲得，深受年輕遊客喜愛。

巷弄燈區均以北港在地古代延傳的燈節為主題，由一群在地文史人士創設，走進燈區可一長排古色古香的燈籠高掛，彷彿讓人走入時光隧道，令不少遊客著迷。

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蔡享潤表示，今年打造「傘燈」「燈謎」牆，吸引大批遊客前來拍照，更有以蒸籠打造一條蛇燈、諧音梗燈海，同樣吸引不少民眾駐足，超過半數都屬於年輕遊客，成功吸引民眾走進巷弄。

蔡享潤表示，工藝坊內更是邀請國內纏花大師曾國棻展出，此外更強調互動性，讓民眾免費體驗北港特有的「報馬仔」版畫，大小朋友能夠動手拓印，每天都吸引上百人參與，即便近日寒流來襲，巷弄內依然「熱情滿滿」。

民眾表示，以往走訪北港都走馬看花，但巷弄燈區中驚喜滿滿，燈飾多元且富含在地文化；蔡享潤指出，凡到北港工藝坊打卡、按讚、填寫問卷，更送出具有「台灣美食」特色的文創鑰匙圈，有滷肉飯讓民眾收集，此燈區預計展出至白沙屯媽祖進香後，民眾不妨走入巷弄中感受北港獨特風情

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