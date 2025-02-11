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    推動智慧農業 雲林補助最高百萬

    洪正欣申請農業創新示範計畫獲100萬補助，導入芽菜培植系統，可減少9成勞動成本。 （記者李文德攝）

    洪正欣申請農業創新示範計畫獲100萬補助，導入芽菜培植系統，可減少9成勞動成本。 （記者李文德攝）

    2025/02/11 05:30

    農業設備為30萬 創新農業計畫可獲得100萬

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣務農人口近半，但面臨人力老化、缺工、氣候等問題，農業型態待轉型。雲林縣府開始啟動「智慧農業創新事業補助計畫」，有意願建置、擴增智慧農業相關設備者得申請，農業設備最高補助卅十萬、創新農業計畫得補助一百萬。農業處表示，即日至三月廿四日開放申請，鼓勵農友轉型。

    已有13位農民成功建置

    雲林縣縣農林漁牧年產值突破九三六億元，位居全國之冠。為提升農業生產技術，縣府二○二三年底啟動推動「智慧農業創新事業補助計畫」，已成功為十三位農民建置智慧農業設備，補助五百萬。

    濕度溫度遠端控制 節省人力

    北港宏昇芽菜總經理洪正欣指出，向縣府申請農業創新示範計畫獲一百萬元補助，導入芽菜培植系統，可廿四小時全時環境控制，水分、濕度溫度都能遠端控制。以往每三小時就要巡視一次，可減少九成勞動成本，產量更提高兩成。

    古坑農民賴永興指出，茶園、咖啡園都在草嶺，以往園內設備一旦出現問題，得花費近兩小時車程處理，申請智慧農業設備補助建置智慧噴灌系統後，現在可以遠端行動監控，省去八成人力支出。

    縣府農業處長魏勝德表示，補助分「智慧農業設備」、「智慧農業創新事業示範計畫」，兩項計畫可補助五成額度，最高補助上限分別為卅及一百萬，計畫通過審核後將定期視察，與農民溝通找尋問題，希望每案申請者都可成為模板，讓更多人願意踏入智慧農業；雲林縣長張麗善表示，農業面臨人力老化、缺工、極端氣候三大挑戰，鼓勵農民踴躍提案，將傳統農業與現代科技結合。

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