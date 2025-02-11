竹縣快捷9號開學試營運 臨時站牌應急

新竹縣政府交旅處昨晚漏夜完成快捷九號的各臨時站牌。（記者黃美珠攝）

2025/02/11 05:30

共用舊站牌至昨仍未更新、沒設停靠區挨批 縣府漏夜完成

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是開學日，新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車今天也上路試營運，但民進黨竹北市民代表陳禹同砲轟，截至昨天早上，快捷九的公車站牌仍標示不清，八個新設站點統統沒有站牌，也沒設公車停靠區，共用的舊站點更沒標示，每天清晨六點的首班車大概四十分鐘後就能到校，但竹女校門卻七點才開，是要學生站在門前等開門嗎？

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竹北市代陳禹同︰班次少又太早

縣府交通旅遊處長陳盈州說，他們昨天已經緊急劃設好新站點的公車停靠區，並完成各站點臨時站牌的設置。他說，去年十二月十日該處跟竹北市公所會勘當時雙方就有共識，由公所劃設公車停靠區。

縣府發文晚 竹北公所劃設不及

陳盈州說，從公文發文日和完工要求日來看，確實公所作業會很趕，事實上他們始終跟公所保持聯繫，公所並非完全不清楚作業期程。不過，他上週三去試乘和會勘，不僅發現單程、離峰時段運行就需七十分鐘，也看到公所並未如期施作，便逕自緊急派工劃設，今天相關的配套一定都會同步上路。

至於班次太少又太早，陳盈州說，業者還在籌備階段，不僅缺司機，就連竹市的四所國立高中職也僅新竹高商表達有搭快捷九的需求，業者才在縣府懇託下新闢這條路線。

陳禹同表示，他從上週末起到昨天早上，幾乎天天去了解快捷九號要通車的配套設施是否都完備，卻一直都是新站沒設，舊站共用的站牌牌面也沒有更新，是要讓誰知道在哪裡可以上車啊？

陳禹同說，竹北每天通學去竹市的高中生超過四千人，若一半搭公車，至少需四、五十個班次，但快捷早晚卻僅有兩班，他建議縣府參考台北市的分級公車做法，增加班次，也把公車分Ａ、Ｂ、Ｃ來優化通勤時間，滿足不同需求。

交旅處長︰仍缺駕駛 支援性質

陳盈州說，各高中都有自己的校車接送，通學通勤竹市的人主要還是搭台鐵或公路客運或靠父母接送，快捷九號目前只是支援的角色。

快捷五號站牌雖可搭乘快捷九號，但牌面資訊根本看不出來。（記者黃美珠攝）

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