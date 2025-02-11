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    首頁　>　生活

    新竹公園賞花季 週末追櫻逛市集

    2025/02/11 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府十五、十六日將於新竹公園舉辦賞櫻活動，今年台灣櫻花花期根據農業部資料，預計十四日進入最佳觀賞期，目前新竹公園已有櫻花陸續綻放。市府邀請全國民眾假日春遊時，來到新竹公園欣賞八百株櫻花盛開的美景，並可至日式「湖畔料亭」享用咖啡與美食，感受竹市自然與歷史交織的城市魅力。

    新竹公園櫻花以河津櫻為主，搭配富士櫻、八重櫻、山櫻花等品種，共約八六○株櫻花接續盛開，粉色花海點綴公園每一處。結合麗湖旁富有歷史感的日式建築與造景，以及活動精心布置，讓民眾不用出國，也能感受如同置身日本的氛圍。

    市府邀請各界到竹市，在八百多株美麗櫻花環繞下，親朋好友共享踏青野餐的幸福時光。

    城市行銷處說，十五、十六日將新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集，現場有卅攤在地美食與特色手作藝品，市集周邊與活動舞台安排奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、歌曲演唱等表演。活動當日更有親子說故事、手作體驗，也安排夜間燈光，讓民眾體驗夜間賞櫻獨特魅力。

    城銷處提醒，賞花季活動地點鄰近新竹火車站及轉運站，民眾可搭乘免費的新竹觀光巴士「舊城巡禮線」，於新竹公園站下車參加活動，歡迎利用大眾運輸工具前往。

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