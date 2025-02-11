苗栗辦2場徵才 釋出逾2200個職缺

2025/02/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助年後有求職與轉職需求的民眾，將於十一、廿二日分別在竹南科學園區行政服務中心三樓大禮堂、苑裡國小學生活動中心，舉辦現場大型徵才活動，邀請逾六十家優質廠商釋出超過二千二百個職缺。

此外，過去三年（二○二二至二○二四），全國全年失業率平均依序為三．六七％、三．四八％、三．三八％，苗栗縣為三．六％、三．五％、三．三％，較全國低且有下降趨勢。

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苗栗就業中心主任張潔如說，苗栗縣過去三年因疫後景氣復甦，竹南科學園區AI等相關產業蓬勃發展，產業外擴，加上縣府鼓勵企業投資，帶動整體經濟活絡及就業機會增加，在政府提供多項就業促進措施下，勞動市場穩定發展，失業率整體趨勢下降。

桃竹苗分署表示，十一日的徵才場次有京元電子等知名企業，徵求工程師、技術員、品管、顧客服務等人才；還設有大客車駕駛徵才專區，現場提供駕訓費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等三項補助，當天並有亦捷科際提供竹苗地區公路客運駕駛等相關職務。

廿二日徵才也邀許多在地知名廠商參加，其中信邦電子提供月薪卅四Ｋ起的高科技職缺，歡迎大學以上學歷且無經驗者應徵；在地腳踏車產業廠商如雅棋德科技、野寶科技等都開出大量技術員職缺，不限學經歷；還有三家養護機構，提供照顧服務員職缺，派案時間彈性。

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