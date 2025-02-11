苗栗（火旁）龍「中國高龍」登台 民代批統戰

今年的苗栗（火旁）龍系列活動，苗栗市公所邀請中國湖北省武漢高龍參與9日晚間「（火旁）龍之夜」節目演出。（苗栗市公所提供）

2025/02/11 05:30

苗市長余文忠︰中央審查核准 單純兩岸藝文交流

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年的苗栗（火旁）龍系列活動，苗栗市公所邀請中國湖北省武漢高龍參與九日晚間「（火旁）龍之夜」節目演出，湖北省台辦主任程良勝也隨隊出席，民進黨苗栗市民代表李建宏批評猶如是「木馬屠城記」般的統戰宣傳；苗栗市長余文忠對此表示，純為兩岸藝文交流，且為中央審查核准，籲外界別作過多聯想。

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市代李建宏︰如木馬屠城突襲 鄉親錯愕

李建宏指出，中國對台灣的統戰工作無孔不入，只是萬萬想不到竟然已經演化到直接由中國湖北省台辦主任帶隊武漢高龍，在行政院客委會及國營事業單位中油大力補助的苗栗傳統客家文化活動中，堂而皇之的敲鑼打鼓登上大舞台。

李建宏說，純樸的苗栗鄉親除了感到錯愕，更感覺好像被突襲的侵門踏戶，非常不愉快，並強調，苗栗客家鄉親與人為善，但絕不接受如「木馬屠城記」般的糖衣包裹。

余︰湖北台辦主任全程無發言受訪

余文忠回應，今年的苗栗（火旁）龍系列活動，苗栗市公所邀請中國湖北省武漢高龍參與，是獲行政院文化部審查核准。湖北省台辦主任程良勝因是龍主，所以隨隊前來；但程良勝於活動全程沒有公開致詞，也沒有接受採訪，表演結束後，即隨隊離開。

余文忠表示，武漢高龍舞龍技藝已有一千四百年歷史，在中國競賽中多次獲得金獎，被列為第一批國家非物質文化遺產，他藉此次邀請來台與苗栗（火旁）龍同台演出，讓苗栗鄉親也能欣賞，純為文化藝術交流，而文化藝術交流是不分黨派、族群、人種、國籍，籲外界別作過多聯想。

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