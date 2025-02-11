《屏東》婚攝助拍全家福 近50植物人家庭圓夢

潘美君婚攝團隊為阿鴻一家人拍全家福，這是他們為第四十七個家庭圓夢。（記者羅欣貞攝）

2025/02/11 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕拍攝全家福對植物人家庭而言困難重重，「從來都沒有想過我們全家人還可以一起拍美美的照片！」，創世基金會屏東院去年展開「圓夢計畫」，獲得屏東在地婚紗攝影公司支持，半年來陸續為四十多位植物人家庭留下美麗的全家福照，令家屬十分感動。

婚紗公司老闆潘美君去年透過臉書得知植物人圓夢計畫，獲團隊攝影師與造型師力挺，本來只拍一個家庭，因認同創世服務理念，陸續擴及四十六個，依照新入住個案「阿鴻」的家庭需求，替他換穿排灣族服，佈置拍攝場景，讓阿鴻和父母、姑姑、女兒在快門按下瞬間留下永恆的合影畫面，這是圓夢計畫第四十七個植物人家庭的全家福。

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四十三歲的阿鴻，離婚育有一女，去年五月因腦出血成為植物人，龐大醫療費用及生活開銷讓一家生活陷入困頓，經轉介入住創世屏東院，不僅舒緩家庭壓力，也有機會拍攝全家福照片，阿鴻父親說，昨天全家從春日鄉趕來屏東市拍全家福，「真的很開心也感動有這樣的機會」。

潘美君說，日後只要創世屏東院需要，圓夢計畫就會持續進行。

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