《屏東》守護後灣文化 「黑貓姊」：困難才有價值

楊美雲（右）教導民眾保存後灣海鹽及製作鹽鹵豆腐。（楊美雲提供）

2025/02/11 05:30

記者蔡宗憲／專訪

屏東縣車城鄉後灣村人口凋零嚴重，綽號「黑貓姊」的楊美雲，北漂二十多年後回到海邊小村落，因為對故鄉的熱愛，一路從陸蟹棲地保育，到保存地方民謠、海鹽文化等，都能看見她熱情的身影，也讓許多人看到後灣的美。

楊美雲說，她從小在北部求學及工作，生活雖然忙碌，心中卻常湧入對故鄉的思念，二○○二年在父親殷殷期盼下，決定回鄉陪伴父母，也改變了她的人生後半場。

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楊美雲發起陸蟹棲地保育行動

楊美雲發現美麗的後灣海域，因為垃圾及開發行為而褪色，二○○八年財團在當地沙灘海岸林整地時，導致五千隻陸蟹死亡，除了號召村民淨灘，並發起陸蟹棲地保育行動，舉著抗議牌子連結各地環保團體，不惜槓上財團與既得利益者。

楊美雲說，為讓外界重視後灣生態環境所受到的破壞，她發起為寄居蟹募集貝殼行動，獲全國各地民眾支持，終於在二○一八年，政府透過「以地換地」方式，讓觀光開發案也能兼顧生態，成功保住陸蟹棲地。

將後灣海鹽融入頂級料理

此外，後灣村鹽巴文化底蘊豐富，楊美雲透過這項地方特色文化吸引外界關注，展示手工海鹽製作方式，並利用珊瑚礁岩潮池的「鹽鹵水」，教導民眾製作豆漿、豆腐及豆花，將後灣海鹽帶進五星級飯店，運用在頂級料理中。

校園教唱 傳承恆春民謠

楊美雲近年全心投入民謠傳承，她說，曾跟著「恆春民謠保存者」黃卻銀學習，看到官方在月琴民謠創新與保存間擺盪，她堅持在民間扎根，除了在各國小教學，並在街頭巷尾唱給路過的觀光客聽，訴說每首曲調背後的故事。

楊美雲表示，恆春半島民謠是早期庄民在農忙閒暇時常掛在嘴邊的歌曲詩詞，沒有太過工整的對仗文法，是真摯情感的隨興抒發，她會在街頭把當地民謠唱給來自各地的人們聽，如同取海水炒鹽保存一樣，「因為很困難，才更有做的價值」。

楊美雲曾為反對故鄉陸蟹棲地遭毀站上抗議第一線。（資料照）

楊美雲在街頭巷尾唱民謠給路過的觀光客聽，娓娓道來每首曲調背後的故事。（記者蔡宗憲攝）

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