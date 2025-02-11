《屏東》助學、就業、儲蓄 屏縣3方案助脫貧

屏東縣府社會處人員向民眾說明「聯合助學脫貧自立方案」。（縣府提供）

2025/02/11 05:30

透過媒合企業捐款、與國軍人才招募 幫助不同需求學子安心發展

〔記者羅欣貞／屏東報導〕助弱勢脫貧，屏東縣政府推動「助學」、「就業」及「儲蓄」三大方案，目前開放申請中。

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縣府社會處表示，三大計劃中「聯合助學脫貧自立方案」二○一一年起開辦，由縣府向社會大眾及企業媒合捐款，提供有意願升學的弱勢家戶學子，依照個別就學需求，補助學雜費、住宿費、租屋費、證照報名費、制服費及書籍費等，有別於獎學金性質，讓弱勢學子放心就學。

「小言」從軍 公餘進修補學歷

就業方面，縣府為協助弱勢家戶媒合就業，二○一九年起與國軍合作，推動全國首創不限軍種的「自立脫貧．從戎不poor！」方案，協助有意願從軍的弱勢家戶子女報考志願役，並從寬認定薪資及動產列計金額，透過縣府協助媒合就業的弱勢家戶，不只能穩定獲得收入，又能延續社福資格。

參與脫貧方案的小言現服務於海軍陸戰隊，她來自單親家庭，高中畢業後，為減輕家中負擔，參與就業脫貧方案並選擇從軍報效國家，現除有穩定薪資，更計劃取得各項專業證照，透過公餘進修補足大學學歷。

此外，三大計劃中的「儲蓄」面向，縣府結合教育部及勞動部「青年就業領航計劃」推動「就業脫貧．儲蓄未來」方案，參加方案的高中應屆畢業生，若選擇進入職場，每月除領取工作所得外，同時可加領教育部、勞動部總計一萬元儲蓄金，最長補助三年。

2/15最後一場助學脫貧說明會

三大脫貧方案開放申請中，參與「聯合助學脫貧自立」的對象需事先參加縣府舉辦的「相見歡說明會」，本學期最後一場將於二月十五日上午十時在屏東社福館舉辦。

縣府表示，「自立脫貧．從戎不poor」方案為全年開放，具高中職以上學歷、且具低收或中低收身分者，可透過縣府社工員或國軍人才招募員輔導報考；「就業脫貧．儲蓄未來」方案限定加入「青年就業領航計劃」的應屆畢業高中職學生參與，需於三月十七日上午十一時前至教育部網站填報系統申請。

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