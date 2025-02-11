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    首頁　>　生活

    《台東》補助企業建育兒設施 台東最高500萬

    2025/02/11 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕為鼓勵台東縣事業單位設置哺乳室與托兒設施或提供托兒措施，減輕員工的育兒負擔，台東縣政府配合勞動部補助辦法，即日起開放申請相關補助經費，並擴大補助範圍，不限事業單位規模與僱用人數，每年分為兩期申請補助，第一期申請期間至廿八日止，符合資格事業單位可提出申請。

    縣府表示，台東縣出生率連續三年正成長，縣府持續強化兒童福利政策與育兒措施，打造友善工作環境，重視兼顧家庭與職場的政策推行。育兒友善政策協助員工平衡工作與家庭生活，提升企業競爭力，藉由補助經費的支持，讓更多企業參與，為勞工營造幸福職場環境。

    改善設施最高補助50萬

    社會處補充，此次補助項目包括，設置員工哺乳室，每案最高補助兩萬元，可用於購置靠背椅、桌子、母乳儲存專用冰箱及有蓋垃圾桶等。新建托兒設施，如托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心或兒童課後照顧服務中心，自今年起補助額度從三百萬元提升至五百萬元；對於已設置的設施，每年最高可補助五十萬元以改善或更新設施。

    雇主辦理居家式托育服務或提供托兒津貼，每年最高補助六十萬元，用於支付托育相關費用，包括遊具、玩具、睡眠休息設備及安全防護設施等。

    社會處提醒，根據性別平等工作法規定，僱用一百人以上的雇主應設置哺乳室與托兒設施或措施，但此補助申請不限事業單位規模與僱用人數。

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