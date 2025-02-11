生活機能佳 台南平實營區重劃抵費地招租

2025/02/11 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南蛋黃區東區與永康區交界的平實營區，是未來集商業、交通及文教新都心，地政局昨日公告招標七一四坪住宅區抵費地，三月四日開標，租期兩年可續約一次。

這塊重劃抵費地位於東區精華地帶，一旁即為平實公園，鄰近成大醫學院附設醫院及高雄榮總台南分院，亦有南紡購物中心及台南國賓影城等，周邊生活機能良好，公共設施完善。地政局長陳淑美表示，台南市第二期平實營區市地重劃區已重劃完成多時，開發面積約四十二．四公頃，區內除有七公頃的平實公園，西北側車專區已規劃做為平實綜合轉運站使用，未來將有客運轉運站、捷運藍線及綠線通過。

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目前重劃區內商業活動日漸活絡，平實公園內有市府委外經營的餐飲業者進駐，地政局採取公開標租之多元處分方式，期望藉此活化市有土地，促進土地利用。辦理標租地抵費地平實段一七地號，該土地地貌為周邊有多棵大樹，中間為空地的型態，為增加各界承租意願，地政局以現況空地部分辦理標租，面積約為二三六○．○八平方公尺（約七一四坪）。

為維持既有林相生態，租賃期間就該土地上之樹木及地面環境清潔負有管理及維護義務，不得任意遷移及砍伐樹木；標租土地之租期為兩年，承租人於租期屆滿前六個月得向本局申請續約，並以一次為限。

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