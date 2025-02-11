關廟營區完工 砲校年底前搬遷進駐

關廟湯山營區將展開驗收。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/11 05:30

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕各界盼了卅五年，斥資九十六．二四億元興建的陸軍新關廟砲校「湯山營區」終於完工，若驗收順利，最快六月份可讓原永康砲校搬遷、進駐。

占地逾93公頃、斥資96億 分區興建

湯山營區有行政教學區、訓練區、公共設施區（含道路與水利設施），以及生態保育區等四大使用區，加上新虎山訓練場兩處觀測所、三處訓練場與一處砲陣地等建築物，占地逾九十三公頃，市長黃偉哲昨天視察，他表示，國防部規劃於年底前完成搬遷。

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砲校遷建源於解決關廟虎山靶場長期遭受抗爭的問題，並可提供永康創意設計園區的開發基地，各界爭取、企盼下，即將圓夢。

黃偉哲說，「砲校遷建與開發案」自一九九○年代就開始討論，二○一八年才動工，歷經漫長等待，終於在今年初完成，目前仍有需要修整之處，希望能順利改善。

黃偉哲感謝國防部軍備局與陸軍砲校的配合，同意以逐棟建築物、逐條道路的方式來進行驗收，有利爭取時效，且加速當地整體發展。

逐棟建物、逐條道路驗收 爭取時效

舊砲校將於搬遷後，除創意設計園區，也會由區公所等市府單位進駐，並規劃休閒場域，黃偉哲認為，都有助於帶動關廟與永康的顯著發展。

國防部委由市府代辦砲校遷建與開發案，採分期分區、代拆代建，以及先建後遷等原則，五大工區陸續施作，其中兩條聯外道路工程於二○一九年三月完成，而新虎山訓練場與南一六九線改道工程也在二○二○年七月完成。

至於第三條聯外道路與新光大道等工程，預計分別於明年初、明年中完成，市府工務局長陳世仁指出，兩條道路屬於備用道路，但對社區道路網絡的發展助益甚大。

湯山營區預計進駐士官兵、學員生兩千六百人左右，陳世仁說，啟用後，可滿足校訓合一的目標，並帶動地方經濟，活絡產業成長與土地開發。

各界盼了廿五年之久，關廟湯山營區終於完工，拚年底前完成砲校搬遷。（記者吳俊鋒攝）

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