南水分署34戶舊宿舍 安置地震災民

南水分署舊宿舍為建造五十六年的磚造平房，地震後結構無損，將安置災民。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/11 05:30

磚造平房結構無損 進行清理、修繕、粉刷 2、3房格局為主

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕○一二一地震楠西區成重災區，建物大規模受損，市府全力協助安置居民，相中水利署南區水資源分署的舊宿舍群，雖然已是完工五十六年的磚造平房，但結構幾乎無損，盤點卅四戶可供利用，正積極清理、修繕，讓有家歸不得的鄉親暫住。

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舊宿舍在楠西區水庫路上，位於台三線旁，進出便利，但有些房子已超過十年沒人住，國軍動員清理屋內雜物，之後再由市府工務局粉刷、修繕。市長黃偉哲昨天視察已經完成修繕的兩間宿舍，可立刻安置災民，感謝工務局與國軍的努力，預計一個月之內卅四戶都能入住。

○一二一震損 紅單430戶、黃單1276戶

黃偉哲表示，雜物清空後的宿舍，將立刻著手壁面的粉刷與天花板的修繕，若馬桶、洗手台等設施無法使用，也會更新，再接通水、電，讓災民可以舒適入住。南水分署舊宿舍都以二、三房的格局為主，適合受災戶全家入住，至於獨居的長輩會再進行安排。

黃偉哲說，楠西災民有的以栽種芒果為生，進入農忙期，安置處所不宜太遠，南水分署舊宿舍的區位適當，可讓鄉親在相對安全的環境中得到休息、庇護，上週三會勘後，立刻啟動清理、修繕，展現市府團隊的效率。

南水分署舊宿舍完成修繕後，由社會局與區公所安排收容災民陸續入住；工務局統計，截至昨天，全市○一二一地震受損房舍，紅單四三○戶、黃單一二七六戶。慈濟認養楠西里十四鄰，協助「未貼單」、但有部份損壞的房子修繕，全台各縣市具建築、水電專長的志工，陸續在曾文青年活動中心集結，大幅減輕市府災後重建的壓力，黃偉哲昨也前往致謝。

慈濟志工團隊 協助屋舍健檢、修繕

市長黃偉哲強調，市府會持續與中央、各民間公會、組織密切合作，加快災後重建工作，並根據實際的需求調整各項措施。

地震後慈濟已投入逾兩千四百人次，提供超過一．二萬份熱食，志工團隊為楠西區受損屋舍健檢，協助修繕。慈濟指出，將為災民進行第二階段的「安身」服務，初步通報需協助修繕三五一戶，仍會再家訪、評估，了解實際情況，展開後續工作。

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