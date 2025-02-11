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    《台中》賞燈看公共藝術 中央公園愈夜愈美

    「綠野遊蹤」大小不一的圓弧排列成毛毛蟲造型，夜晚燈光的明暗變化，彷彿穿越時光隧道。（市府提供）

    「綠野遊蹤」大小不一的圓弧排列成毛毛蟲造型，夜晚燈光的明暗變化，彷彿穿越時光隧道。（市府提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕中台灣元宵燈會八日起在水湳中央公園熱鬧登場，文化局指出，除了九大主題燈區，文化局在中央公園內陸續完成十三件公共藝術，夜間也有不同光影變化，邀民眾順道探訪園區內的公共藝術品，看見不一樣的景觀藝術。

    此外，元宵節各家小提燈出動讓幼童提燈籠過節，目前市售手提燈籠大多為電池提燈，環保局指出，大量產出的廢乾電池成為回收的一大挑戰，提醒民眾可將提燈電池取出，將未耗盡電力的電池裝配到其他適合的電子產品，善加利用能源，讓電池電力耗盡後，妥善回收，避免隨意棄置對環境產生危害。

    文化局指出，水湳經貿園區分佈有十三處公共藝術，作品在夜間也搭配光影變化，其中設在中央公園平衡體驗區旁的作品「綠野遊蹤」，全長近十公尺、大小不一的圓弧排列成巨大的毛毛蟲造型，夜晚透過燈光的明暗變化，彷彿穿越時光隧道；位於生活體驗區森林中的「島球訊號」打造十二顆氣泡的球體，在夜晚隨著環境溫濕度的變化，球體變換不同的色彩，猶如呼吸的氣泡漂浮在森林中，作品在白天與夜晚展現截然不同的觀賞趣味。

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