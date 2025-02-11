為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農會發展靈魂人物 首推總幹事

    霧峰區農會總幹事黃景建集結全國十三家農漁會，創立「台灣農創興業股份有限公司」。（記者歐素美攝）

    霧峰區農會總幹事黃景建集結全國十三家農漁會，創立「台灣農創興業股份有限公司」。（記者歐素美攝）

    2025/02/11 05:30

    記者歐素美／專題報導

    總幹事是農會發展主要靈魂人物！霧峰區農會總幹事黃景建及東勢區農會總幹事田士欣都是農會發展更上一層樓推手。除加強農產銷售外，更著重於地方文史及農會的社會責任。

    霧峰區農會總幹事黃景建出身「政三代」，頂著美國西雅圖大學企管碩士光環，從農會基層做起，擔任總幹事廿三年。

    黃景建說，傳統農會只做農業推廣或補助資材及建立產銷班等，對農民幫助不大，要從整個產業面去看，提升產業發展及創造價值，才能用好的價格收購農友的農產品，對產業才有幫助。

    霧峰黃景建 結合文化觀光

    因此，他與農試所合作及以保障價格與農友契作，推廣益全香米，更進一步開啟酒莊事業。

    霧峰區農會並買下荒廢廿多年的「阿飛仙」林鵬飛醫師的民生診所，打造「民生故事館」，設置全國唯一的「神靖丸」紀念展覽室。黃景建說，林鵬飛連結台灣重要的歷史「神靖丸」，保存地方文史，與地方文化觀光結合，「沒賺錢就是做功德」。

    東勢田士欣 率先喪葬服務

    東勢區農會總幹事田士欣則鑑於殯葬收取佣金等陋習，率先台中市各農會創立生命禮儀部，以平價收費照顧地方；由於東勢人口老化，農會並承辦教育局樂齡學習中心業務。田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。

    東勢區農會田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。（記者歐素美攝）

    東勢區農會田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播