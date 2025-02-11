農會發展靈魂人物 首推總幹事

霧峰區農會總幹事黃景建集結全國十三家農漁會，創立「台灣農創興業股份有限公司」。（記者歐素美攝）

2025/02/11 05:30

記者歐素美／專題報導

總幹事是農會發展主要靈魂人物！霧峰區農會總幹事黃景建及東勢區農會總幹事田士欣都是農會發展更上一層樓推手。除加強農產銷售外，更著重於地方文史及農會的社會責任。

霧峰區農會總幹事黃景建出身「政三代」，頂著美國西雅圖大學企管碩士光環，從農會基層做起，擔任總幹事廿三年。

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黃景建說，傳統農會只做農業推廣或補助資材及建立產銷班等，對農民幫助不大，要從整個產業面去看，提升產業發展及創造價值，才能用好的價格收購農友的農產品，對產業才有幫助。

霧峰黃景建 結合文化觀光

因此，他與農試所合作及以保障價格與農友契作，推廣益全香米，更進一步開啟酒莊事業。

霧峰區農會並買下荒廢廿多年的「阿飛仙」林鵬飛醫師的民生診所，打造「民生故事館」，設置全國唯一的「神靖丸」紀念展覽室。黃景建說，林鵬飛連結台灣重要的歷史「神靖丸」，保存地方文史，與地方文化觀光結合，「沒賺錢就是做功德」。

東勢田士欣 率先喪葬服務

東勢區農會總幹事田士欣則鑑於殯葬收取佣金等陋習，率先台中市各農會創立生命禮儀部，以平價收費照顧地方；由於東勢人口老化，農會並承辦教育局樂齡學習中心業務。田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。

東勢區農會田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。（記者歐素美攝）

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