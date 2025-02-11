多元化經營 農會開餐廳、設醫院

霧峰農會利用生產的優質稻米，建立酒廠，以「初霧」品牌酒打出名號。（記者歐素美攝）

2025/02/11 05:30

記者歐素美／專題報導

農會組織以信用、保險、供銷、推廣部為主，近年來，許多農會朝多元化經營，紛紛成立休閒旅遊部、酒廠、行銷部等，甚至從事喪葬服務，將蔬果等賣進連鎖大賣場、飯店、郵輪，甚至高科技業，還有設置醫院、餐廳，創立自有品牌，也參與地方創生、文史保存、樂齡服務或聯合其他農漁會成立公司，建立電商平台，上下線整合，加強促銷各地農產品，服務及事業項目琳瑯滿目，跳脫傳統刻板印象。

例如台中市農會利用原「四角林場」種植約七千株咖啡樹，不僅建立「螢火蟲」咖啡品牌，成立「四角林咖啡莊園」，並與冠軍咖啡師合作，整修舊倉庫開設「憬初尋」咖啡館。

請繼續往下閱讀...

整修舊倉庫 開設咖啡館

大安區農會因擁有豬隻屠宰場，總幹事蔡建宗上任後即建立「飛天豬ANNO」品牌，生產各式生鮮肉品及香腸、水餃、滷味等，並進一步與其他農會聯名推出藥燉排骨、酸菜白肉等冷凍即食包，產品多達上百種，更成立「飛天豬餐館」，進駐西濱快速道路大安休息站。

建立生命禮儀部 平價收費

東勢區農會則利用在地桔、梨、柿等農產，創立「吉利市」鮮果品牌，將鮮果賣進好市多，每年創造一．五億產值；並建立生命禮儀部，以平價收費服務農友；東勢區農會更是少數擁有獨資的果菜市場及醫院的農會，近年來成立蔬果截切部，將鮮切水果供應超商、飯店，甚至台積電、友達等高科技業，並承接教育局樂齡教育十年，照顧偏鄉高齡農友。

促銷農產品 跳脫傳統印象

新社區香菇產量佔全國七成，是台灣香菇最大產地，新社區農會除推出各式菇類產品，並聯合石岡、東勢等共八家農會，成立「蕈源生物科技股份有限公司」，與農業試驗所簽訂技轉，引入液態菌技術生產菌種，以提升太空包產量，增加農友收入。

霧峰區農會以生產「益全香米」打出名號，設置酒廠，打造「初霧」品牌酒，並聯合台中大雅、神岡等農會等十三家農漁會成立台灣農創興業股份有限公司，設立「農創家」超市聯盟品牌，成立「農創家」電商平台，線上線下整合，以促銷各地農產品，今年起接手立法院民主議政園區「議蘆會館」的餐廳、咖啡館及住宿等。

大安區農會利用擁有豬隻屠宰場的優勢，建立飛天豬品牌，並打造飛天豬餐館。（記者歐素美攝）

東勢區農會成立東勢農民醫院，照顧偏鄉農民。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法