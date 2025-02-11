防「喪屍煙彈」入校 台中採購990試劑把關

學校今天開學，台中採購試劑把關新興二級毒品「喪屍煙彈」入侵校園，並辦研習指導操作。 （市府提供）

2025/02/11 05:30

教局舉辦操作研習 協助校園防毒人員檢測技巧

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校今天（十一日）開學，因應俗稱「喪屍煙彈」的新興二級毒品「依托咪酯」出現，台中市教育局新學期已採購九百九十劑「依托咪酯」試劑，助學校把關校園毒品安全；教育局長蔣偉民指出，新興毒品常透過各種不同包裝避人耳目，「依托咪酯」最常以「電子煙油」偽裝，降低對毒品的警戒性，呼籲學生遠離菸害就能遠離毒害。

請繼續往下閱讀...

「依托咪酯」代謝快 尿液無法及時驗出

台中市教育局指出，近期不少地方均傳出警方查獲二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈、一口暈、上頭煙）混入電子煙油偽裝的涉毒案件，已往校園防制毒害雖有春暉專案把關，採驗尿篩檢，但「依托咪酯」人體代謝速度快，施用後約三到五小時即代謝完畢，一般尿液檢驗無法及時檢驗出來，為協助校園把關校園毒品防治安全，已採購九百九十劑依托咪酯試劑，分送台中市校外會六個分會，提供學校申請使用把關新興毒品入侵校園，守護學生安全。

教育局指出，依托咪酯是一種麻醉藥劑，多以電子煙油偽裝，被不肖份子將其混和化學原料，製成電子煙油，以電子煙方式施用，吸食反應快速，多會在五分鐘內就出現包括動作僵硬、精神恍忽等特殊精神狀態情況，因此，若學校發現學生狀態及行為異常，即意謂吸食工具「電子煙」就在身旁，就能趕緊向校外會分會申請試劑派人送達檢測電子煙內的煙油成分，把關校園毒品安全。

分送校外會6個分會 提供學校申請

為協助學校把關，教育局已舉辦相關試劑操作研習，協助校園防毒人員相關檢測技巧。

教育局指出，台中市截至目前尚未發現有學生染涉「喪屍煙彈」，校園也禁止學生攜入電子煙，已往尿液篩檢數目前也無明顯增加；但蔣偉民強調，時下新興毒品不斷推陳出新，且多透過各種包裝避人耳目，降低青少年對毒品的警戒性，以俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」二級毒品為例，多以電子煙油偽裝毒品，以電子煙吸食，呼籲學生遠離菸害就能遠離毒害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法