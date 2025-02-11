彰縣推垃圾減量 去年少逾3.1萬噸

為了因應減量需求，彰化縣環保局啟用溪州焚化廠的大型破碎機和移動式破碎機，處理年節期間激增的廢棄家具和床墊。（環保局提供）

2025/02/11 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣去年推行垃圾減量政策，全年垃圾總量減少三萬一○八八公噸，年減幅達一一．四六％，按每人每日平均產生○．五公斤垃圾計算，相當於彰化市民（約廿二．三萬人）九個月的垃圾量，或二水鄉民（約一．三萬人）逾十二年垃圾量，展現垃圾分類與源頭減量習慣的成效。

為因應垃圾減量需求，彰化縣環保局啟用溪州焚化廠的巨大破碎機及移動式破碎機，專門處理年節期間激增的大件垃圾，包括五六九公噸巨大家具及五四八張彈簧床墊，減輕清潔隊的壓力。環保局統計，去年移動式破碎機拆解床墊數量達三三六五張，是前年的近六倍，以一張彈簧床人工拆卸約兩個小時換算，節省了約六七三○時的拆解人力。

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去年七月起，環保局加嚴焚化廠垃圾檢查標準，並推動四大超商及六個產業園區實施垃圾隨袋徵收，同時試辦家居紡織品回收政策，多管齊下降低垃圾產量。降低每日平均垃圾製造量。環保局表示，今年將持續推動垃圾分類與減量政策，並提醒民眾勿隨意丟棄垃圾，在「天眼」科技執法下，違法行為將無所遁形，切勿心存僥倖。

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