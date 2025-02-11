衛星監測 彰化去年揪30件非法開挖山坡地

為查察山坡地違法開發，每月分析一次衛星影像改為每週，大幅提高稽查密度。（彰化縣府提供）

2025/02/11 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕山坡地的濫墾、盜伐，嚴重影響水土保持與國土安全，因部份地區相當偏遠，開挖土石難以被發現，以致山坡地非法開發時常可見。在科技執法輔助下，彰化縣政府查察違法開發山坡地，進化到「衛星」階段，去年縣府利用高空衛星技術，一口氣抓到三○件非法開挖山坡地案件，依法裁罰共二四八萬元，每單筆罰款從六萬元到三○萬元不等，讓不肖業者或開發商無法遁形。

擷取衛星影像 每月通報改每週

縣府以往在追查察山坡地非法開發時，必須透過山坡地巡查人員實地稽查，近年來隨著衛星技術成熟，現在採用「陸空」並進，即是以陸地人力結合空中衛星影像，展開更全面的稽查。一開始，每月分析衛星影像，監測地形地貌的變化，去年五月起，擷取衛星影像的時間點，再由月改為每週通報，加強稽查密集度。

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鎖定八卦山脈山腳路8鄉鎮監測

縣府水利資源處指出，衛星監測的範圍主要鎖定沿八卦山脈山腳路的鄉鎮，包含芬園、彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中及二林，透過衛星影像對照環境地形地貌和植物葉綠素等相關數據的變化，來判斷山坡地是否遭到非法開挖或破壞，以往按月擷取衛星影像，改為每週通報後，相關數據和影像更多，更能精準判斷山坡地現況，濫墾濫伐逃不過天眼。

186處疑違規 巡查員再實地比對

去年，彰化縣山坡地衛星影像變異點監測結果，共發現一八六處疑似違規點位，經查證後剔除清理雜草、修剪樹枝等未構成危及山坡地保育行為，再由巡查員實地比對，最後確認其中三○件違反水土保持法，依法裁罰並送辦。

水資處強調，衛星技術不僅有效遏止非法開發，也提升了土地保育的執行效率，成為守護山坡地的重要利器。

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