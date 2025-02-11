中興新村聚客計畫 招商引人潮

國發會擬將第二批整修完成的宿舍招商，比照光明里的十二戶宿舍，開發為文創、咖啡店和民宿，以吸引遊客前來。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/11 05:30

整修80間宿舍群 做為民宿、文化創生、餐飲店舖等使用

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村北、中核心二○一八年起由國發會進駐進行活化，目前正在進行第二期八十間回收宿舍整修工程，該批宿舍群整修完成後，將執行「聚客計畫」，由國發會公開招商，提供宿舍做為民宿、文化創生、餐飲店舖，希望商業活動能帶進人潮，進一步活化中興新村中、北核心地區，讓中興新村風華再現。

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一期60間宿舍出租公務員 搶手

中興新村從一九九八年因省府虛級化，隔年再遇到九二一大地震，從此沒落，地方一直希望中央能有活化中興新村計畫，國發會於二○一八年七月設立中興新村活化辦公室，隔年從國科會手中接管中興新村北、中核心地區。至於南核心則從二○二二年成為國立中興大學南投分部校區，由中興大學將南核心區規劃為大學城。

國發會中興新村活化辦公室從二○二三年起分年活化中興新村北、中核心，其中中興新村宿舍回收後的改善工程，分四期進行，第一期六十間宿舍已整修完成，將出租給公務人員，據了解因租金便宜、環境優美，已有一百多人申請承租。

南核心區 由興大規劃為大學城

中興新村宿舍群第二期八十間宿舍整修工程，目前正在進行中，完工後這批宿舍將執行「聚客計畫」。國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴指出，第二批宿舍集中在光華里，宿舍群較集中，因此將比照光明里十二間宿舍，打造為文創聚落的模式，由該會辦理公開招商作業，其中有十間擬做為民宿，其他則希望做為地方創生、文創、餐飲等店舖。

吳文貴說，北核心設有多個政府機關，北、中核心的宿舍分批整修後，若全部作為職務宿舍出租，沒有商業活動就無法帶進人潮，因此才將第二批宿舍用來「聚客」，該批宿舍預定六月完工，等驗收完畢後即可辦理招商作業。

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