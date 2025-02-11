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    中小學今開學 小心收假症候群

    衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文建議，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助，探索開學返校可能遇到的困難。（桃園醫院提供）

    衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文建議，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助，探索開學返校可能遇到的困難。（桃園醫院提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕高中及國中小學今日開學，隨著寒假結束，有些孩子開始出現頭痛、腹痛、易怒、焦躁不安，甚至早上鬧鐘響了卻賴床不願起身的情形，而老師們也有心悸、頭暈、失眠等困擾。衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這些症狀可能是「收假症候群」作祟，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助，探索開學返校可能遇到的困難。

    蘇柏文建議，家長除了幫助孩子逐步調整作息，避免睡前使用手機或長時間打電動，對於較高年級的青少年，家長可主動與孩子討論開學後的未知焦慮，像是新學期的課業壓力、師生相處、是否有同儕關係不佳、學習成就感不足等，讓孩子感受到支持、協助緩解壓力，若孩子在開學前感到煩躁不安，可以嘗試腹式呼吸、撰寫日記、尋求同儕支持等方法因應。

    蘇柏文表示，開學不僅是學生的挑戰，對老師而言也是壓力來源，應適時給自己專屬的放鬆時間，可藉由正念冥想，靜心練習降低壓力，或是泡澡、聽音樂及設定工作界限來舒緩壓力。

    蘇柏文表示，面對開學壓力，無論是學生、家長還是老師，都不需要獨自承受，適當調整作息、運用心理調適技巧，並在需要時可就近尋求社區心理衛生中心或精神醫療專業協助，才能讓新學期順利開展，迎接新的挑戰。

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